توخيل يوضح أسباب منح شارة قيادة سان جيرمان لـ ماركينيوس

أوضح توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان أسباب قراره بارتداء البرازيلي ماركينيوس شارة قيادة الفريق خلفا لمواطنه تياجو سيلفا الذي انتقل إلى تشيلسي هذا الصيف.

وقال توخيل في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من المنطقي أنه يرتدي ماركينيوس شارة القيادة هذا الموسم".

وأضاف "يقدم ماركينيوس العديد من الحلول في خط الوسط، فهو قادر على مساعدة مدافعي الوسط، وأن يكون حاسما أمام مرمى المنافس في الركلات الثابتة".

وتابع "كما سنحتاج إليه في قلب الدفاع، يمكنه القيام بالدورين، فهو متعدد المهام، وهذا شيء جيد بالنسبة لنا، لقد عاد إلى التدريبات ونحن سعداء جدا بذلك".

ماركينيوس البالغ من العمر 26 عاما يلعب في صفوف الفريق الباريسي منذ 2013، وتوج بـ22 بطولة محلية مع سان جيرمان.

وعن الحالة النفسية لفريقه قبل مواجهة ميتز المؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الفرنسي يوم الأربعاء، قال "تلقينا ثلاث خسارات متتالية، ولسنا معتادين على ذلك".

خسر سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، ثم سقط أمام لانس ومارسيليا في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

وواصل الألماني "لقد لعبنا مباريات جيدة دون نتيجة إيجابية في النهاية. لا أريد التركيز على النتائج فقط، لا سيما الآن، ولا أريد التحدث عن أزمة، لكن علينا تغيير الأمور ونكون أفضل".