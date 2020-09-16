تقرير: الهلال ينفي وصول عرض من الزمالك لضم خربين

نفى نادي الهلال السعودي وصول عرض رسمي من الزمالك من أجل ضم المهاجم السوري عمر خربين.

ونشرت جريدة الرياضية السعودية تصريحات لمصدر بإدارة الهلال يقول فيها إن النادي لا يمانع رحيل خربين المرتبط بعقد ينتهي نهاية موسم 2020-2021.

وأضاف المصدر "لم نتلق أي عروض رسمية من نادي الزمالك حتى الآن".

وحول مستقبل اللاعب مع الهلال، أجاب "خربين لا يزال هلاليا بحكم ارتباطه بعقد ممتد مع النادي، لكن الإدارة لا تمانع في انتقاله عند وصول عرض مناسب للنادي واللاعب".

خربين لا يجد مكانا في تشكيل الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال الذي يعتمد على الثنائي بافيتيمبي جوميز وصالح الشهري.

في يوليو الماضي، قالت صحيفة الرياضالسعودية إن الزمالك سيتحرك بشكل رسمي للتفاوض مع الهلال السعودي للحصول على اللاعب السوري عمر خربين، لكن هذا لم يحدث.

وكتبت الصحيفة آنذاك أن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب القلعة البيضاء وقتها، يرغب في التعاقد مع خربين (26 عاما) الذي شارك مع بيراميدز في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وشارك خربين، اللاعب الأسبق للظفرة الإماراتي، في 12 مباراة مع بيراميدز وسجل 6 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وارتدى المهاجم السوري قميص الهلال في 67 مباراة بكل المسابقات منذ انضمامه عام 2017، وسجل 35 هدفا وصنع 12.