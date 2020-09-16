سبورت: ميسي قد يغيب عن 3 مباريات لبرشلونة من أجل منتخب الأرجنتين

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 14:52

كتب : FilGoal

الأرجنتين - باراجواي - ميسي

تحوم الشكوك حول مشاركة ليونيل ميسي نجم برشلونة مع فريقه في المباريات الـ3 الأولى بالدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك بسبب منتخب الأرجنتين.

سيفتتح برشلونة مبارياته بالدوري الإسباني ضد فياريال يوم 27 سبتمبر الجاري، ثم يواجه سيلتا فيجو بعدها بـ3 أيام وإشبيلية يوم 4 أكتوبر، قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر.

وفي حالة استدعاء ميسي لصفوف منتخب التانجو، فمن المفترض أن يخضع لفترة حجر صحي في الأرجنتين مدتها 14 يوما قبل الانضمام للمنتخب لضمان سلامته من فيروس كورونا، وهو ما يعني غيابه عن المباريات الـ3، حسب جريدة سبورت الكتالونية.

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المنتخب الأرجنتيني سيستضيف نظيره الإكوادوري يوم 8 أكتوبر، ثم يحل ضيفا على منتخب بوليفيا يوم 13، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن ينضم البرغوث الأرجنتيني لقائمة منتخب بلاده بعد رفع الإيقاف عنه.

فقد فرض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يوم 23 يونيو 2019 عقوبة الإيقاف على ميسي لمباراة رسمية واحدة عقب طرده خلال مباراة منتخبي الأرجنتين وتشيلي على المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا الصيف الماضي.

لكن العقوبة سقطت بسبب تأجيل مباراة الإكوادور في تصفيات المونديال لفترة طويلة بسبب تبعات فيروس كورونا، حسبما أعلن الاتحاد الأرجنتيني.

ليونيل ميسي برشلونة الأرجنتين
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