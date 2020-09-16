ريكاردو: الإسماعيلي يعاني بدنيا.. وكنت أتمنى استمرار حمص

يرى هيرون ريكاردو المدير الفني الجديد للإسماعيلي أن فريقه يعاني من قصور في النواحي البدنية.

وقال ريكاردو في تصريحات صحفية: "سعيد بالروح القتالية أمام المقاولون العرب، لكنني أرى قصورا في النواحي البدنية نتيجة توقف الكرة لوقت طويل".

وشدد "الفريق يسير حول الأفضل. أعكف حاليا على ترتيب أوراق الفريق رغم ضيق الوقت مع زملائي في الجهاز الفني".

وأكمل "أنا سعيد للغاية بالعمل مع أحمد العجوز، أنا أعتبره أخا لي".

وأكد ريكاردو "كنت أتمنى استمرار محمد حمص مع الفريق خاصة وأنه ينتظره مستقبل كبير في التدريب، لكنه فضل الرحيل".

وبعد التعادل 1-1، ارتفع رصيد المقاولون إلى 48 نقطة في المركز الثالث وبفارق أربع نقاط عن الزمالك صاحب الوصافة. أما الإسماعيلي فارتفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر وله مباراة مؤجلة أمام المصري.