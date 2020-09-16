عزل كينجسلي كومان للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا

قرر نادي بايرن ميونيخ عزل لاعبه كينجسلي كومان بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وأفاد بايرن في بيان: "لم يشارك كومان مع زملائه في التدريبات. بعدما اختلط اللاعب صاحب الـ24 عاما بأحد الأشخاص المقربين له المصابين بفيروس كورونا".

وأضاف البيان "كومان يخضع حاليا للعزل المنزلي طبقًا للبروتوكولات الطبية، وذلك بعد خضوعه لفحص فيروس كورونا يوم الأحد، والتي جاءت نتيجته سلبية".

وأتم "كومان سيواصل التدريبات البدنية عن بعد من المنزل أثناء فترة الحجر الصحي التي يخضع لها في الوقت الحالي".

ومن المرجح أن يغيب كومان عن المباراة التي يبدأ بايرن بها مشواره في الموسم الجديد ضد شالكة في الجولة الافتتاحية للدوري الألماني يوم الجمعة.



























































































الفرنسي كينجسلي كومان سجّل الهدف الوحيد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في شباك فريقه السابق باريس سان جيرمان.

وُلد في باريس، وفي عُمر الثامنة انضم إلى باريس سان جيرمان، وقضى في صفوفه 10 سنوات من الترعرع والمراهقة.. لكنه في النهاية كان كابوس النادي الفرنسي العاصمي.

باريس سان جيرمان الذي قضى 9 سنوات في إنفاق مئات الملايين من اليوروهات في شراء أعتى نجوم كرة القدم، أدرك أنه كان في حاجة إلى تجنُب الاستغناء فقط عن مراهق في الثامنة عشر من عمره قبل 6 سنوات، حتى يحصد دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ حصد اللقب السادس في تاريخه، ليعادل ليفربول في المركز الثالث على سلم الألقاب، خلف ريال مدريد وميلان.

كما حصّد بايرن ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حققها في 2013.

البافاري حصد اللقب بانتصاره في كل مبارياته الـ11 التي خاضها، وهذا أمر يتحقق لأول مرة على الإطلاق في تاريخ البطولة.

النهائي كان الثاني في التاريخ بين طرفين من فرنسا وألمانيا، بعد نهائي 1976 بين بايرن ميونيخ وسانت إيتيان.

وهو ثاني نهائي يقام على ملعب النور الخاص بنادي بنفيكا، بعد نسخة 2014، والثالث عموما في أرض البرتغال.

أما هانز فليك، فبات سادس مدرب ألماني يظفر بذات الأذنين، بعد أودو لاتيك، وديتمار كرامر، وأوتمار هيتسفيلد، ويوب هاينكس، ويورجن كلوب.