رئيس ليون يكشف موقف برشلونة من صفقة ديباي

نفى جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي توصل ناديه لاتفاق مع برشلونة حول بيع الهولندي ممفيس ديباي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت جريدة دي تيليجراف أشهر الصحف الهولندية قبل يومين بأن اللاعب سيوقع على عقد يربطه بالبلوجرانا حتى صيف 2024.

ونشر جيان ميشيل أولاس رابط تقرير الجريدة الهولندية عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق قائلا "لقد أخبرني رئيس برشلونة يوم الأحد أن ناديه يعاني كثيرًا من تبعات أزمة فيروس كورونا".

وأضاف "أوضح لي جوسيب ماريا بارتوميو أن ناديه ليس لديه إمكانية مالية لتقديم عرض لشراء ديباي".

التقرير الهولندي أوضح أن قيمة الصفقة ستبلغ 25 مليون يورو، وأن برشلونة يرغب في الإعلان عن الصفقة رسميا خلال هذا الأسبوع.

ويتبقى موسم وحيد في عقد ديباي مع ليون.

يذكر أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة كان أول من استدعى ديباي للانضمام لصفوف منتخب هولندا حين كان يتولى تدريب المنتخب البرتقالي.

ديباي صاحب الـ26 عاما انضم إلى ليون في يناير 2017 قادما من مانشستر يونايتد بمبلغ 16 مليون يورو، وسجل هاتريك في أولى جولات فريقه ليون ضد ديجون في الدوري الفرنسي لموسم 20\21 الجديد، والتي فاز بها بنتيجة 4-1.