رسميا - أستون فيلا يضم حارس أرسنال

أعلن نادي أستون فيلا صباح الأربعاء ضم الحارس الأرجنتيني إيمي مارتينيز قادما من أرسنال.

لم يعلن فيلا قيمة الصفقة، لكن التقارير الإنجليزية ذكرت أن النادي دفع نحو 20 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على مارتينيز.

فيما وجه أرسنال الشكر لمارتينيز الذي وقع على عقد يربطه بأستون فيلا لمدة 4 مواسم.

ليل الثلاثاء ودع الحارس الأرجنتيني فريق المدفعجية بمنشور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وقال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا في تصريحات لموقع ناديه: "نحن سعداء حقًا بالتعاقد مع حارسنا الجديد إميليانو مارتينيز".

وأضاف "لقد شاهدنا أدائه الرائع الموسم الماضي في فريق حاصل على الألقاب، ونعلم أنه لم يصل إلى قمة مستواه بعد".

إيمي مارتينيز صاحب الـ 27 عاما كان واضحا وصرح من قبل بأنه يرغب أن يكون الحارس رقم 1 في أرسنال وإلا سيرحل.

ورغم أداء مارتينيز في كأس إنجلترا الموسم الماضي وكذلك في لقاء الدرع الخيرية أمام ليفربول، إلا أن الإسباني ميكيل أرتيتا وطاقمه الفني يؤمنون بأن الألماني بيرند لينو هو الخيار رقم 1 في حراسة المرمى، وفقا لتقرير سابق من شبكة ذا أثليتك الموثوقة.

ولعب مارتينيز في أرسنال منذ 2012 ويمتد عقده حتى صيف 2022، لكنه خرج في 6 إعارات مختلفة خلال هذه الفترة.

وشارك مارتينيز في 23 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي واهتزت شباكه 24 مرة.

ولم يلعب مارتينيز أي مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين حتى اللحظة، واكتفى بالظهور مع منتخب الشباب.

بعد بيع إيمي لأستون فيلا، من المنتظر أن يتحرك أرسنال للتعاقد مع ديفيد رايا حارس مرمى برينتفورد الإنجليزي، كحارس بديل للينو، بصفقة قد تُكلف النادي ما يقرب من 12 مليون جنيه إسترليني، أو الإيسلندي رونار أليكس رونارسون حارس ديجون الفرنسي حسب تقارير صحفية.

صفقة مارتينيز هي الثالثة لأستون فيلا هذا الموسم بعد التعاقد مع المهاجم أولي واتكينز هداف برينتفورد في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي، وماتي كاش ظهير أيمن نوتنجهام فورست.

أستون فيلا الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" والمحمدي نجح في البقاء ضمن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الأنفاس الأخيرة من الموسم الماضي.