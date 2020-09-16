طارق العشري يعلن عودته لقيادة حرس الحدود

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 01:41

كتب : FilGoal

طارق العشري - الزمالك - المصري

أعلن طارق العشري عودته مرة أخرى لتدريب حرس الحدود في الجولات المتبقية من الموسم.

وبدأ العشري الموسم مع حرس الحدود ومن ثم قاد المصري ورحل بعد 5 مباريات في الدوري فقط ليعود مجددا لتدريب فريقه السابق.

وقال العشري عبر قناة أون تايم سبورتس: "أراهن على اللاعبين في الوقت الحالي في ظل تشابك النقاط وتقارب الأداء ولدينا 8 مباريات لتغيير مجرى الفريق في المتبقي هذا الموسم".

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وتابع "تعييني مديرا فنيا للحرس بمثابة تكليف وهو نادي يقدرني ويعرف قيمتي جيد جدا".

وأضاف "أنهيت ملف تعاقدي مع المصري وأسعى للتركيز مع الحرس لتخطي المرحلة الصعبة".

وأتم "تمسكت ببقاء محمد حليم وأحمد مكي لأنهم بمثابة أشقائي الصغار، أدوا بشكل جيد مع الفريق بعد رحيلي لكن النتائج لم تسر في صالحهم، وحليم يسعى للحصول على راحة في الفترة المقبلة".

العشري تولى تدريب المصري في فبراير الماضي خلفا لـ إيهاب جلال، وقاد الفريق في 7 مباريات، تعادل مرتين وخسر 5.

حليم قاد حرس الحدود منذ عودة النشاط الرياضي في 9 مباريات حقق فوزا واحدا وخسر 4 وتعادل ف 4.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 16 في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 26 مباراة.

طارق العشري حرس الحدود
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