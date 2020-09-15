قائمة بيراميدز - ظهور السعيد وغياب الشناوي وعلي جبر عن مواجهة وادي دجلة

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 20:36

كتب : عاطف شادي

الجونة - بيراميدز (من حسابات بيراميدز الرسمية)

انضم عبد الله السعيد لقائمة بيراميدز التي تستعد للقاء وادي دجلة لحساب الجولة الـ 27 من الدوري المصري.

وكان الكرواتي أنتي تشاتشيتش اختار القائمة التي ضمت 18 لاعبا للقاء الغد الذي يُقام على ملعب بتروسبورت.

ولم يتواجد اسم عبد الله السعيد في القائمة الأولية وأحمد الشناوي بسبب عدم الجاهزية البدنية، وكذلك علي جبر بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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لكن وقرر تشاتشيتش ضم السعيد للقائمة بعد اجتماع الجهازين الفني والطبي لمعرفة مدى جاهزية هداف المسابقة من المشاركة في اللقاء.

ويأتي ضم السعيد لتجهيزه للمباريات المقبلة ونظرا لأهمية دوره في الفريق بصفته القائد.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

وتراجع بيراميدز للمركز الرابع في جدول الترتيب بعدما تعرض لـ 3 هزائم متتالية برصيد 45 نقطة بفارق نقطيتن عن المقاولون العرب صاحب المركز الثالث.

قائمة بيراميدز بيراميدز في الدوري
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