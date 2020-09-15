مورييل يحذر يوفنتوس: الفوز لن يكون سهلا

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 18:24

كتب : FilGoal

لويس مورييل - أتالانتا - الدوري الإيطالي

حذر الكولومبي لويس مورييل مهاجم أتالانتا الإيطالي، المنافس يوفنتوس بأن صراع لقب الدوري لن يكون سهلا الموسم المقبل.

ويبدأ موسم 2020-2021 لـ الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل الموافق 19 سبتمبر.

وقال مورييل لشبكة "سكاي سبورتس": "إنتر يدعم صفوفه بلاعبين مهمين، وميلان لديه الزخم والرغبة لتقديم أداء جيد".

وأضاف "لا يمكننا استبعاد روما ولاتسيو ونابولي، دائما ما يتواجدون في الجزء الأعلى من الترتيب، ونحن أيضا".

وأتم "سيكون موسم جميل، ولا أعتقد أنه سيكون سهلا على يوفنتوس الفوز".

الكولومبي سجل 18 هدفا في 34 مباراة الموسم الماضي وساهم في احتلال الفريق للمركز الثالث.

كما وصل مع أتالانتا في تجربته الأولى بدوري أبطال أوروبا لربع النهائي قبل الخسارة من باريس سان جيرمان في الوقت القاتل.

لويس مورييل أتالانتا الدوري الإيطالي يوفنتوس
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