جوريتسكا: استهدف ارتداء شارة قيادة بايرن يوما ما

يستهدف ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونيخ ارتداء شارة قيادة النادي البافاري يوما ما.

وقال جوريتسكا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هدفي هو أن أصبح قائدا لهذا الفريق، ولذلك علي أن أقدم مستويات طيبة في الملعب".

وأضاف "يمكنك أن ترى حماس الجميع في التدريبات وتشعر بمدى استعداد كل اللاعبين للعودة. لقد كانت فترة تحضيرية قصيرة للموسم الجديد".

ويبدأ بايرن مشواره في الموسم الجديد بملاقاة شالكة في الجولة الافتتاحية للدوري الألماني يوم الجمعة.

وتابع "التتويج بالألقاب يتطلب الكثير من التضحيات، كما أن هناك أيضا عوامل لا يمكنك التأثير فيها".

وأسهم جوريتسكا في قيادة بايرن للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي أضافه البافاري للقبي الدوري وكأس ألمانيا.

وأكمل "الدفاع عن لقبي الدوري والكأس في الموسم الجديد سيكون أمرا ممتعا، بينما سيكون الدفاع عن لقب دوري الأبطال أكثر متعة".

وتحدث جوريتسكا عن زميله الجديد القديم ليروي ساني بقوله "ذكرياتي الأولى عنه لم تكن في شالكه، لقد ذهبنا بالفعل إلى المدرسة نفسها. تقاسمنا الكثير من الوقت معًا واستمتعنا كثيرًا".

سيرتدي ساني لاعب بايرن ميونيخ الجديد القميص رقم 10 في صفوف الفريق البافاري بعد انتقاله من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية.