دافيد سيلفا مستعد لمواجهة ريال مدريد بعد تعافيه من كورونا

أصبح دافيد سيلفا صانع ألعاب ريال سوسيداد الجديد جاهزا لمواجهة فريقه ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل.

ويستعد ريال مدريد حامل اللقب لمواجهة محفوفة المخاطر أمام سوسيداد بملعب يوم الأحد المقبل في الجولة الافتتاحية.

وخاص سيلفا أول مران مع ناديه الجديد بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

عودة سيلفا أتت مع غياب ويليان جوزيه مهاجم الفريق الذي أصيب بفيروس كورونا قبل أيام.

في نهاية أغسطس أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني إصابة ديفيد سيلفا نجمه الجديد بفيروس كورونا بعد ساعات من إعلان ضمه رسميا عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

ديفيد سيلفا أنهى رحلته مع مانشستر سيتي، قبل أن يبدأ رحلة جديدة في مسيرته الكروية مع ريال سوسيداد. رحلة بدأت بـ كورونا.

وكشف النادي في بيانه الرسمي أن نتائج مسحة فيروس كورونا التي خضع لها دافيد سيلفا جاءت إيجابية، بعد مسحة أولى جاءت سلبية.

ولم يعاني سيلفا من أي أعراض كورونا، ولكنه ظل في عزل صحي تطبيقا للبروتوكول المُتبع، وتأخر انضمامه لتدريبات فريقه الجديدة.

وكان اسم سيلفا قد ارتبط بالانتقال إلى لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل أن تتحول وجهته في النهاية إلى الفريق الباسكي سوسيداد.

ويعود سيلفا إلى الدوري الإسباني بعد 10 سنوات من مغادرة فالنسيا صوب مانشستر سيتي.

سيلفا (34 عاما) لعب 436 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 77 هدفا، وصنع 140 هدفا.

ويشارك سوسيداد في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد إنهاء الموسم في المركز السادس، كما يخوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتليتك بلباو.

ويعد سيلفا خير معوض لـ مارتن أوديجارد الذي انتهت فترة إعارته مع سوسيداد، وتقرر عودته إلى ريال مدريد.