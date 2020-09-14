صدارة +97.. انتصار قاتل لـ الهلال أمام باختاكور في أبطال آسيا

حقق الهلال السعودي انتصارا قاتلا أمام منافسه باختاكور الأوزبكي بهدفين لهدف اليوم الإثنين.

والتقى الهلال مع منافسه باختاكور في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الثانية في ملعب الجنوب.

افتتح سيباستيان جيوفينكو أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 47.

وأدرك الضيوف التعادل عن طريق إرين ديرديوك في الدقيقة 70.

جاء ذلك الهدف بعد ست دقائق من حالة طرد مباشر تعرض لها لاعب باختاكور الدوربيك سوينوف.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل هتان باهبري هدفا قاتلا للهلال خطف به الانتصار.

وتصدر حامل لقب البطولة المجموعة الثانية بتسع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه الأوزبكي.

فيما يأتي شباب أهلي دبي الإمارات ثالثا بثلاث نقاط.

وأحيرا في المركز الرابع شاهر خودرو الإيراني بدون أي نقطة.