صدارة +97.. انتصار قاتل لـ الهلال أمام باختاكور في أبطال آسيا

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 22:04

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

حقق الهلال السعودي انتصارا قاتلا أمام منافسه باختاكور الأوزبكي بهدفين لهدف اليوم الإثنين.

والتقى الهلال مع منافسه باختاكور في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الثانية في ملعب الجنوب.

افتتح سيباستيان جيوفينكو أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 47.

أخبار متعلقة
أيمن المزين لـ في الجول: اتخذت قرار رحيل عن طنطا قبل مواجهة أسوان.. الوعود لم تنفذ 6 دقائق تكفي.. ولفرهامبتون يصعق شيفيلد في فوز لم يحدث منذ 1976 إيجابية عينة علي لطفي وياسر إبراهيم بفيروس كورونا

وأدرك الضيوف التعادل عن طريق إرين ديرديوك في الدقيقة 70.

جاء ذلك الهدف بعد ست دقائق من حالة طرد مباشر تعرض لها لاعب باختاكور الدوربيك سوينوف.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل هتان باهبري هدفا قاتلا للهلال خطف به الانتصار.

وتصدر حامل لقب البطولة المجموعة الثانية بتسع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه الأوزبكي.

فيما يأتي شباب أهلي دبي الإمارات ثالثا بثلاث نقاط.

وأحيرا في المركز الرابع شاهر خودرو الإيراني بدون أي نقطة.

الهلال باختاكور دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة - فوز سيدات سبورتنج على الأهلي في أولى مباريات نهائي الدوري 11 دقيقة | رياضات أخرى
الـ 42 يتأجل.. الشناوي ينقذ الأهلي أمام الاتحاد 25 دقيقة | مصر
صدارة +97.. انتصار قاتل لـ الهلال أمام باختاكور في أبطال آسيا 54 دقيقة | آسيا
أيمن المزين لـ في الجول: اتخذت قرار رحيل عن طنطا قبل مواجهة أسوان.. الوعود لم تنفذ ساعة | الدوري المصري
6 دقائق تكفي.. ولفرهامبتون يصعق شيفيلد في فوز لم يحدث منذ 1976 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
إيجابية عينة علي لطفي وياسر إبراهيم بفيروس كورونا 2 ساعة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - برايتون (1) (3) تشيلسي.. جووووووووول زووما 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي – كيبا أساسي.. وظهور أول لـ فيرنر وهافيرتز أمام برايتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك