أبطال آسيا – الأهلي يخطف فوزا قاتلا على الشرطة

خطف الأهلي السعودي فوزا قاتلا على حساب الشرطة العراقي بهدفٍ دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وسجّل الألماني ماركو مارين الهدف الوحيد في الدقيقة 87، بالمباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ويتجمّد رصيد الشرطة عند نقطة واحدة.

وشهدت تلك المجموعة انسحاب الوحدة الإماراتي بسبب تفشي فيروس كورونا بين أفراده، ليتم إلغاء نتائجه السابقة مع بقية الفرق.

وفي المجموعة الثانية، فاز شباب الأهلي دبي الإماراتي على سهر خودرو الإيراني بهدف دون رد سجله حارس سهيل في الدقيقة 75.

ليرفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، ويتجمد رصيد الإيرانيين عند 0 من النقاط.