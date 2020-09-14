كرة طائرة - رغم حسمه اللقب.. الأهلي يخسر أمام الزمالك في ختام الدوري

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 20:01

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

خسر الأهلي أمام الزمالك في ختام مباريات الدوري المصري لرجال الكرة الطائرة لموسم 2019-2020 بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري الجولة السابقة للمرة الثالثة على التوالي، بالفوز على طلائع الجيش.

وبدأ الشوط الأول متقاربا بين الفريقين قبل أن يتقدم الزمالك بنتيجة 20-15 لكن نجح الأهلي في تحويل التأخر لفوز 31-29.

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وسيطر الزمالك على المباراة في أشواطها التالية وحسم الشوط الثاني 25-20 والثالث 25-18 والرابع 25-14.

وبذلك يكون الزمالك قد تغلب على الأهلي ذهابا وإيابا، لكن الأحمر نجح في حصد اللقب بفارق النقاط.

ورفع الزمالك رصيده إلى 58 نقطة في ختام مسابقة الدوري أما الأهلي فأنهى المسابقة برصيد 60 نقطة.

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