انتهت في الدوري - أسوان (4) طنطا (0).. نهاية اللقاء

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 18:01

كتب : FilGoal

احتفال أسوان بالهدف أمام إنبي

تنطلق مباراة أسوان أمام طنطا في صراع الهبوط ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة أما طنطا فيتذيل الترتيب برصيد 17 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية اللقاء

ق91 مصطفى البدري يسجل الرابع لأسوان

ق57 محمد إسماعيل يضيف الثالث وتألق أسوان مستمر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37 إبراهيم جلال يسجل الثاني

ق32 إبراهيم جلال يضيف الأول لأسوان براسية رائعة

ق30 لا تزال النتيجة سلبية

انطلاق المباراة

أسوان في الدوري طنطا
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