الثاني على التوالي.. أموتو يخطف الثلاث نقاط لـ المصري من الحدود في +90

خطف أوستن أموتو الفوز للمصري على حساب حرس الحدود في الدقيقة 96 من المباراة المؤجلة من الجولة 18 من مسابقة الدوري.

وانتهى اللقاء بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد لفريق حرس الحدود.

ونجح بذلك المصري في تحقيق الفوز الثاني على التوالي للمرة الثانية في الدوري بعد الجولتين 10 و11، وتغلب على بيراميدز الجولة السابقة في أولى مباريات علي ماهر المدير الفني الجديد قبل أن ينتصر على الحدود.

وسجل أحمد شرويدة هدف التقدم للحدود في الدقيقة 27، لكن نجح المصري في معادلة النتيجة بالدقيقة 61 عن طريق محمود وادي.

ونجح أوستن أموتو في خطف نقاط المباراة الثلاثة في الدقيقة 96 باستلام رائع للكرة داخل منطقة الجزاء والتسديد داخل المرمى.

تجمد رصيد حرس الحدود عند 26 نقطة في المركز السادس عشر من 26 مباراة.

أما المصري فارتفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر لكن له ثلاث مباريات مؤجلة إذ خاض 24 مباراة فقط.

ويهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول الترتيب الـ 16 و17 و18.

ويلعب المصري مباراته المقبلة يوم الخميس أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة 27 من المسابقة.

أما حرس الحدود فيواجه إنبي يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري.