تقرير: ريال مدريد يعمل على تقديم عرض لا يُرفض لضم مبابي ولن يضم لاعبين هذا الصيف

لن ينفق ريال مدريد أي أموال على الصفقات بل وسيدخر المال من أجل تحقيق هدفه الأسمى، ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وذلك وفقا لتقرير نشرته قناة "كواترو" الإسبانية.

وقال التقرير إن ريال مدريد سيستمر في إدخار المال وجمعه من خلال عدم ضم أي لاعبين خلال النافذة الجارية، بجانب بيع اللاعبين غير المرغوب فيهم، من أجل السماح لهم بالقيام بالعملية دون أي مشاكل.

ريال مدريد لديه علاقات جيدة مع سان جيرمان من الماضي، ولهذا السبب يرغب في استغلال الأجواء الجيدة والقرب من ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي.

ولن يقدم ريال مدريد أي عرض لباريس سان جيرمان حتى يتوصل النادي لحل لمستقبل اللاعب. وشهر يناير سيكون الحاسم فيما يخص تطور العملية.

وصفتها القناة بـ"خطة مبابي" الخطوة الأولى كانت عدم تجديد عقده مع ريال مدريد وتحققت، والثانية هي وجود خبر علني برغبته في الرحيل وتحقق من خلال تقرير "تايمز"، الخطوة التالية في يد ريال مدريد.

النادي يجب عليه تقديم ما وُصف بـ"عرض لا يرفض"، النادي حاليا يتمسك بعملية البناء للمستقبل، وأن يتم تقديم اللاعب في ملعب سانتياجوب بيرنابيو بعد التجديد.

وأشار التقرير إلى أن مبابي يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان بهدف الفوز بدوري الأبطال، وفي حالة عدم تحقيقه للقب في الموسم الجاري، سيطلب اللاعب خوض تحديا جديدا يرتدي من خلاله اللون الأبيض.

وألمح التقرير إلى أنه قد يستقبل عروضا أكثر لكن أولوية مبابي هي اللعب لريال مدريد والمشروع الرياضي واللعب لفريق أحلامه.

ويلعب مبابي في صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 وقتما انتقل إليه معارا من موناكو، قبل أن يشتريه النادي العاصمي في العام التالي مقابل 145 مليون يورو.

وسجّل مبابي 30 هدفا في 37 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، وقاده للتتويج بالدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الرابطة الفرنسية، بالإضافة إلى وصافة دوري أبطال أوروبا.