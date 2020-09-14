رئيس إنبي: لم نتحدث مع بيراميدز بشأن أحمد علي حتى الآن

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 16:24

كتب : محرر في الجول

بيراميدز - إنبي - الدوري المصري

تحدث زكريا السيد رئيس نادي إنبي عن عدد من اللاعبين الذين ترتبط أسمائهم بسوق الانتقالات للفريق البترولي.

وصرح السيد عبر إذاعة راديو مصر "لم نفتح ملف شراء أحمد علي نهائيا من نادي بيراميدز، لن نفتح باب التفاوض لبيع أو شراء لاعب لحين استقرار الأمور بعد مباراتين أو ثلاثة".

وأكد "لم نحدد سعرا لبيع أسامة جلال، ولن نفعل ذلك إلا في حالة وصول عرض رسمي للتعاقد معه، فهو لاعب جيد ومؤهل للاحتراف الخارجي، لكن لم يصلنا عروض رسمية بشأنه".

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وعن محمد شريف مهاجم الفريق المعار من الأهلي، تابع "لقد قدم اللاعب موسما جيدا معنا وسجل 10 أهداف، ولدينا رغبة أكيدة في استمراره الموسم المقبل، وطلبت من محمود الخطيب خلال إحدى الجلسات معه استمرار شريف، وأبدى رئيس النادي الأهلي موافقة مبدئية على بقاء اللاعب في إنبي، حال عدم عودته لصفوف الأهلي، وأكد أن ريني فايلر هو صاحب القرار في هذا الملف".

في المقابل، أشار رئيس النادي البترولي إلى أن حديثه مع الخطيب لم يتطرق خلاله لفكرة التعاقد مع صالح جمعة.

وأتم تصريحاته بأن كريم فؤاد المعار من النجوم مستمر مع إنبي للموسم الجديد بعد تجديد إعارته، بناء على طلب الجهاز الفني لإجادة اللاعب في أداء مهام ظهيري الجنب.

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