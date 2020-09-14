أرقام في الجول - الونش ضد الإنتاج.. صلابة دفاعية وصناعة هدف

تألق محمود حمدي "الونش" خلال مواجهة فريقه الزمالك أمام الإنتاج الحربي، ما دفع أحمد حسام "ميدو" مهاجم أياكس ومارسيليا السابق لوصفه بـ"أفضل مدافع في مصر".

محمود حمدي النادي : الزمالك الزمالك

أرقام FilGoal.com تكشف لكم من خلال التقرير التالي ما قدمه الونش خلال مواجهة الإنتاج الحربي.

الونش قام بإنقاذ فرصتين ضد الإنتاج الحربي وقام بـ10 تدخلات دفاعية ناجحة في المجمل.

مدافع الزمالك فاز بالكرة أيضا من المنافس، 10 مرات، منها كرة في منطقة الست ياردة أمام مرمى الزمالك.

فقد الونش الكرة مرة وحيدة في منطقة جزاء فريقه لكنه تداركها كذلك سريعا.

الونش مرر الكرة 47 مرة منها 40 ناجحة. اللاعب مرر 18 تمريرة للأمام و23على الجانبين، ولم يمرر قط للخلف.

فيما يخص توزيع التمريرات، فالونش مرر 12 تمريرة إلى طارق حامد ونفس العدد إلى محمود علاء، كما مرر 3 مرات إلى مصطفى محمد و3 إلى أوناجم و4 إلى زيزو و3 إلى إمام عاشور، و4 إلى إسلام جابر.

تحركات الونش كقلب دفاع أيسر غطت الجانب تماما، بل إنه تواجد كذلك في وسط الملعب، مقدما مجهودا كبيرا للغاية خلال المواجهة.

أين يقع وسط زملائه في الفريق؟

الونش صاحب رابع أكثر لاعب فوزا بالكرة من الإنتاج برصيد 10 مرات، بعد طارق حامد (15 مرة) وأحمد عيد (14) وإسلام جابر (13).

الونش كذلك هو ثالث أكثر لاعب تسلما للكرة في الزمالك برصيد 34 مرة بعد مصطفى فتحي (36 مرة) وطارق حامد (53).

كذلك الونش كان من صنع هدف الزمالك، بعد أن لمسس الركنية ومررها إلى الخلف ليسجل من خلالها مصطفى محمد هدفا.