ريكاردو يركز على تصحيح أخطاء الإسماعيلي.. وسلبية تحاليل الفريق قبل مواجهة المقاولون

ركز هيرون ريكاردو مدرب الإسماعيلي على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباراة الأخيرة أمام الأهلي، وذلك قبل أن يخوض مباراته الأولى في مهمته الجديدة.

المدرب البرازيلي شدد على لاعبيه على ضرورة التمركز بصورة صحيحة واستغلال الفرص بشكل أمثل أمام مرمى المنافس.

وطالب البرازيلي اللاعبين خلال التدريبات بالضغط المتقدم على المنافس وعدم توفير أي مساحات له.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

وينهي الفريق مساء الإثنين استعداداته لمواجهة المقاولون على استاد الإسماعيلية الرياضي.

وكانت اللجنة الطبية لاتحاد الكرة قد أبلغت الدراويش بسلبية عينات تحليل الدم للاعبي الفريق.

وخضع اللاعبين لتحليل "رابيد تيست" استعدادا لمواجهة ذئاب الجبل.

ريكاردو أصبح مدربا للإسماعيلي خلفا للجهاز المؤقت بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة، لتكون تلك المرة الثالثة في تاريخه مع الفريق.