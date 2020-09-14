ريكاردو يركز على تصحيح أخطاء الإسماعيلي.. وسلبية تحاليل الفريق قبل مواجهة المقاولون

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 15:48

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي

ركز هيرون ريكاردو مدرب الإسماعيلي على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباراة الأخيرة أمام الأهلي، وذلك قبل أن يخوض مباراته الأولى في مهمته الجديدة.

المدرب البرازيلي شدد على لاعبيه على ضرورة التمركز بصورة صحيحة واستغلال الفرص بشكل أمثل أمام مرمى المنافس.

وطالب البرازيلي اللاعبين خلال التدريبات بالضغط المتقدم على المنافس وعدم توفير أي مساحات له.

أخبار متعلقة
حمص لـ في الجول: اعتذرت عن عدم استكمال مهمتي مع الإسماعيلي استمرار غياب رباعي الإسماعيلي أمام المقاولون العرب أرقام تحققت من فوز الأهلي على الإسماعيلي.. الانتصار الأكبر ومكافأة فايلر

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

وينهي الفريق مساء الإثنين استعداداته لمواجهة المقاولون على استاد الإسماعيلية الرياضي.

وكانت اللجنة الطبية لاتحاد الكرة قد أبلغت الدراويش بسلبية عينات تحليل الدم للاعبي الفريق.

وخضع اللاعبين لتحليل "رابيد تيست" استعدادا لمواجهة ذئاب الجبل.

ريكاردو أصبح مدربا للإسماعيلي خلفا للجهاز المؤقت بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة، لتكون تلك المرة الثالثة في تاريخه مع الفريق.

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: ريال مدريد يعمل على تقديم عرض لا يُرفض لضم مبابي ولن يضم لاعبين هذا الصيف 22 دقيقة | أوروبا
تيليجراف: ليفربول يخسر 17 مليون جنيه استرليني بسبب تبعات فيروس كورونا 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عضو مجلس إدارة الزمالك: تأجيل مباريات دوري الأبطال في مصلحتنا لكثرة الإصابات 33 دقيقة | إفريقيا
وكيله: ليفربول يرغب في استمرار جروجيتش 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – استبعاد نور السيد من معسكر الاتحاد قبل مواجهة الأهلي بسبب شائعة رحيل طلعت يوسف 55 دقيقة | الدوري المصري
رئيس إنبي: لم نتحدث مع بيراميدز بشأن أحمد علي حتى الآن ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – مستحقات اللاعبين والبقاء في الدوري يقربان إيهاب جلال من الرحيل عن المقاصة ساعة | الدوري المصري
أرقام في الجول - الونش ضد الإنتاج.. صلابة دفاعية وصناعة هدف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك