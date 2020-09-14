تيليجراف: أرسنال يدرس ضم حارس منتخب إيسلندا

يسعى نادي أرسنال لتعويض الرحيل الوشيك لحارس مرماه إيميليانو مارتينيز، الذي بات على وشك الانتقال إلى أستون فيلا.

صحيفة تيليجراف البريطانية ذكرت أن أرسنال يستهدف الإيسلندي أليكس رونارسون حارس مرمي ديجون الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن ميكيل أرتيتا يرغب في ضم حارس منتخب إيسلندا في سوق الانتقالات الصيفية مع رحيل مارتينيز لأستون فيلا.

يأتي ذلك بعد أن قرر المدرب ميكيل أرتيتا الاعتماد على الألماني بيرند لينو كحارس أساسي للفريق هذا الموسم، مما فتح باب الرحيل أمام الأرجنتيني مارتينيز.

وخرج مارتينيز من قائمة أرسنال في مباراة فولام بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وأجمعت التقارير على توصله لاتفاق مع أستون فيلا للانتقال إليه مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

الحارس الإيسلندي انضم إلى ديجون في صيف 2018 قادما من نوردشلاند الدنماركي.

ويمتد تعاقده مع ديجون إلى صيف 2022.