صن: كبار أوروبا سيصارعون على مبابي مقابل 400 مليون جنيه استرليني

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 14:26

كتب : FilGoal

مبابي - نوير - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

زعمت جريدة صن أن كبار أوروبا سيتصارعون الصيف المقبل على التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وأفادت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يتوقع أن يصل أكبر عرض إلى نحو 400 مليون جنيه استرليني من أجل الفوز بتوقيع بطل مونديال 2018.

وأوضح تقرير صن أن كبار أوروبا مثل ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد سيحاولون ضم اللاعب الصيف المقبل.

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ويخطط مبابي للرحيل عن ناديه بعد عام من الآن، حسب صحيفة "تايمز" البريطانية التي ذكرت أن مبابي أطلع إدارة سان جيرمان بالفعل على نيته الرحيل في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وبالتالي سيكون النادي مجبرا على بيعه قبلها بعام حتى لا يفقده مجانا حال عدم تجديده عقده.

وكان مبابي قد صرّح قبل عدة أسابيع بأنه مستمر مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وضع قد لا ينطبق على الموسم المقبل.

ويعد ريال مدريد أبرز المهتمين بـ كيليان مبابي، إذ يكن اللاعب إعجابا خاصا للمدرب زين الدين زيدان.

ويبتعد مبابي عن الملاعب في الوقت الحالي بسبب إصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده في معسكر منتخب فرنسا.

ويلعب مبابي في صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 وقتما انتقل إليه معارا من موناكو، قبل أن يشتريه النادي العاصمي في العام التالي مقابل 145 مليون يورو.

وسجّل مبابي 30 هدفا في 37 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، وقاده للتتويج بالدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الرابطة الفرنسية، بالإضافة إلى وصافة دوري أبطال أوروبا.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان
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