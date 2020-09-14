ماركا: ظهير ريال مدريد يقترب من مانشستر يونايتد

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 14:05

كتب : محرر في الجول

سيرجيو ريجيلون

لايزال مانشستر يونايتد يمتلك النية الواضحة للتعاقد مع سيرجيو ريجيلون ظهير ريال مدريد.

حيث يجري النادي الإنجليزي مفاوضات مع ريال مدريد من أجل ضم الظهير الأيسر، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا".

ويريد يونايتد شراء ريجيلون بشكل مباشر من ريال مدريد، لكن بطل الليجا يريد وضع بند يمنحه خيار إعادة الشراء بعد موسم أو موسمين.

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وتشير "ماركا" إلى أنه من المتوقع أن يصل مقابل الصفقة إلى 25 مليون يورو.

وأصبح ريجيلون مرغوبا من عدد من الأندية بعد تألقه مع بإشبيلية الذي لعب له على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

وكان الأندلسيون أنفسهم مهتمين بضمه بشكل نهائي، لكنهم الآن يقتربون من ضم ماركوس أكونا من سبورتنج لشبونة.

ثم ظهر يونايتد كواحد من المهتمين بالتعاقد مع الظهير الإسباني لأنه من الواضح لن يجد الدقائق الكافية للمشاركة في وجود مارسيلو وفيرلاند ميندي في ريال مدريد.

ويمكن أن يجد ريجيلون الدعم الكافي للتأقلم في في أولد ترافورد من زملائه الإسبان ديفيد دي خيا وخوان ماتا.

ريال مدريد يونايتد
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