فاران: علي تقبل الأخطاء التي وقعت بها وكلفتنا الخسارة من سيتي

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 13:43

كتب : محرر في الجول

فاران - سيتي - ريال مدريد

لايزال رفائيل فاران مدافع ريال مدريد يتحدث عن الأخطاء التي ارتكبها في خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي 2-1 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

رافاييل فاران

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال فاران لشبكة "beIN Sports": "أردت تقبل الأخطاء التي وقعت بها بعد المباراة مباشرة".

وتابع "كلفتنا الأخطاء خسارة المباراة وكان علي استيعاب الأمر".

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واستدرك "لكن عليك التغلب على هذه الأمور والتطلع إلى الأمام، هذا طبيعي في المستوى المميز لكرة القدم".

وغاب سيرخيو راموس عن هذه المباراة، وتحدث فاران أيضا عن شراكته مع قائد ريال مدريد.

وأضاف "نحن متكاملان في الطريقة التي نلعب بها، ولدينا صفات مشتركة".

وأتم "كنا نلعب معا لسنوات ونعرف بعضنا البعض جيدا".

فاران راموس ريال مدريد مانشستر سيتي
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