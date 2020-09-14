ماركا: 3 عقبات في موسم انتقالات برشلونة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 13:29

كتب : محرر في الجول

رونالد كومان مدرب برشلونة

لا يتخلى برشلونة عن اهتمامه بضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، لكن الحقيقة هي أن المسؤولين في كامب نو بدأوا يفكرون في التخلي عن هدفهم الرئيسي في موسم الانتقالات.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا عن العقبات التي تواجه برشلونة في موسم الانتقالات.

ويتصل برشلونة ويلتقي بممثليه باستمرار، ولكن يبدو أن الاتفاق يصبح أبعد مع كل يوم يمر، ويطالب إنتر ميلان بمبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو من أجل الاستغناء عن المهاجم الأرجنتيني ويتطلع لتجديد عقده.

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ورغم أن لاوتارو يريد اللعب لبرشلونة، ولكن حتى هو أصبح محبطا بسبب عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالمحادثات.

لويس سواريز

لايزال المقابل المادي لرحيل لويس سواريز مشكلة لبرشلونة، ولن يضم النادي الكتالوني أي مهاجم إلا في حال بيع سواريز.

وكان متوقعا أن يكون سواريز أول من يغادر كامب نو بعدما أوضح رونالد كومان للمهاجم رقم 9 عبر الهاتف أنه لا مكان له في خططه.

لكن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما لا يزال في النادي، رغم إجراء محادثات مع يوفنتوس.

فيدال

يأمل برشلونة في تأكيد رحيل أرتورو فيدال قريبا.

ولا تزال المحادثات لإيجاد اتفاق لإنهاء عقده قبل عام من نهايته مستمرة.

وبمجرد الوصول إلى حل، فإن انتقاله إلى إنتر ميلان سيتم بكل تأكيد.

برشلونة
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