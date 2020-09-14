أسوان لـ في الجول: الحسيني سمير خضع لجراحة الصليبي بنجاح.. ويبدأ التأهيل قريبا

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 12:49

كتب : رضا السنباطي

الحسيني سمير - أسوان

قال مصطفى أمين المشرف على الكرة في نادي أسوان إن الحسيني سمير لاعب فريقه قد خضع بنجاح لعملية جراحية بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح أمين قائلا: "الحسيني سمير ظهير أيسر الفريق قام بإجراء عملية في ركبته بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وتمت بنجاح".

وأضاف "اللاعب أجرى العملية في إحدى مستشفيات القاهرة وسيظل لمدة 48 ساعة في المستشفى ثم يخضع بعد ذلك لبرنامج تأهيلي".

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وواصل "الحسيني هو رابع إصابتنا هذا الموسم بقطع في الرباط الصليبي، بعد أوميد أوكري وأحمد عبد الظاهر ومحمد رجب ناشئ إنبي".

وكان الحسيني سمير قد تعرض للإصابة في مواجهة سموحة بالدوري الممتاز والتي انتهت بنتيجة 3-3.

ويستعد أسوان لمواجهة طنطا ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز في السادسة مساء الإثنين.

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