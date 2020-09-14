وكيله لـ في الجول: أهلي جدة تراجع عن إعارة يوسف بلايلي وحدد سعره للأهلي المصري

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 12:07

كتب : أحمد الخولي

يوسف بلايلي

قال حفيظي بلايلي والد ووكيل أعمال يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة، إن فريقه تراجع عن قرار إعارته للأهلي المصري وفضل بيعه نهائيا كما حدد سعره. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح حفيظي قائلا: "أهلي جدة تراجع عن قراره بإعارة يوسف بلايلي للأهلي المصري لمدة موسم".

وواصل "الاتفاق كان قد تم بالنسبة للاستعارة لكن أول أمس، قرر أهلي جدة بيع اللاعب بقيمة 4 مليون يورو وتمسك بتلك القيمة".

أخبار متعلقة
المنتخب المغربية: أهلي جدة يشترط 4 ملايين يورو لرحيل بلايلي وكيل اللاعب: أندية مصر الثلاثة تفاوض بلايلي.. عرض الأهلي الأكثر جدية جوائز كاف - بلايلي أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية متفوقا على طارق حامد

وأكمل "نقلت هذا الكلام للأهلي المصري وأنتظر معرفة موقفه".

وأتم "لا أستطيع معرفة تطور الأمور ومصيرها بعد هذه التطورات الجديدة، سننتظر لنرى تحركات الأهلي المصري".

وحسبما علم FilGoal.com، فإن البلايلي طلب ما يقرب من 3 مليون يورو كراتب سنوي، الأمر الذي يهدد وصول الطرفين لاتفاق.

وجاء قرار أهلي جدة بالاستغناء عن بلايلي بسبب رفضه استئناف التدريبات مع فريقه.

وتغيب بلايلي عن الرحلة الخاصة بنقله إلى السعودية وهو ما أثار غضب إدارة أهلي جدة.

وصرح طارق كيال المشرف العام على الكرة بأهلي جدة للصحافة السعودية أن قضية بلايلي معقدة لأنه لاعب غير منضبط والنادي لا يريد لاعب يشارك باسمه فقط ولكن يبحث عمن يقاتل في الملعب.

صاحب الـ28 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الترجي في صيف 2019، ويمتد عقده حتى صيف 2022.

ولعب البلايلي بقميص أهلي جدة في 18 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرين.

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
سبورت: كافاني عرض خدماته على برشلونة 8 دقيقة | أوروبا
لامبارد: تصريحات كلوب؟ مسلية قليلا.. فان دايك وأليسون وماني وصلاح أتوا بأموال كبيرة أيضا 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أسوان لـ في الجول: الحسيني سمير خضع لجراحة الصليبي بنجاح.. ويبدأ التأهيل قريبا 28 دقيقة | الدوري المصري
تليجراف: مانشستر يونايتد مهتم بـ بيريسيتش 31 دقيقة | أوروبا
سولشاير يوضح أسباب إعجابه بما قدمه فان دي بيك وهندرسون أمام أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد قول نيمار إن جونزاليس نعته بـ"القرد".. الأخير يرد: عليك تقبل الخسارة ساعة | أوروبا
وكيله لـ في الجول: أهلي جدة تراجع عن إعارة يوسف بلايلي وحدد سعره للأهلي المصري ساعة | السعودية
زيدان: مازلت أعاتب المحمدي على ما فعله ضد البرازيل.. شحاتة "مسح بنا غرفة الملابس" ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك