وكيله لـ في الجول: أهلي جدة تراجع عن إعارة يوسف بلايلي وحدد سعره للأهلي المصري

قال حفيظي بلايلي والد ووكيل أعمال يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة، إن فريقه تراجع عن قرار إعارته للأهلي المصري وفضل بيعه نهائيا كما حدد سعره. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح حفيظي قائلا: "أهلي جدة تراجع عن قراره بإعارة يوسف بلايلي للأهلي المصري لمدة موسم".

وواصل "الاتفاق كان قد تم بالنسبة للاستعارة لكن أول أمس، قرر أهلي جدة بيع اللاعب بقيمة 4 مليون يورو وتمسك بتلك القيمة".

وأكمل "نقلت هذا الكلام للأهلي المصري وأنتظر معرفة موقفه".

وأتم "لا أستطيع معرفة تطور الأمور ومصيرها بعد هذه التطورات الجديدة، سننتظر لنرى تحركات الأهلي المصري".

وحسبما علم FilGoal.com، فإن البلايلي طلب ما يقرب من 3 مليون يورو كراتب سنوي، الأمر الذي يهدد وصول الطرفين لاتفاق.

وجاء قرار أهلي جدة بالاستغناء عن بلايلي بسبب رفضه استئناف التدريبات مع فريقه.

وتغيب بلايلي عن الرحلة الخاصة بنقله إلى السعودية وهو ما أثار غضب إدارة أهلي جدة.

وصرح طارق كيال المشرف العام على الكرة بأهلي جدة للصحافة السعودية أن قضية بلايلي معقدة لأنه لاعب غير منضبط والنادي لا يريد لاعب يشارك باسمه فقط ولكن يبحث عمن يقاتل في الملعب.

صاحب الـ28 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الترجي في صيف 2019، ويمتد عقده حتى صيف 2022.

ولعب البلايلي بقميص أهلي جدة في 18 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرين.