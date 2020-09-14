زيدان: لو كنت مكان رمضان لفضلت الاستمرار مع الأهلي.. وأين بيراميدز من المنافسة بعد الصرف؟

قال محمد زيدان نجم منتخب مصر وبوروسيا دورتموند السابق إنه لو كان مكان رمضان صبحي لاعب بيراميدز لفضل الاستمرار مع الأهلي، لكن قد لا يكون المال فقط سببا في رحيله. وذلك في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح زيدان قائلا: "هذا أمر ليس من السهل تقييمه، كما ترى الناس أن قرار رمضان ليس صحيحا بسبب الجماهيرية وكونه ابن النادي، ومن جهة أخرى البعض يرى أن ذلك القرار من أجل مستقبله".

وأضاف "رمضان لاعب جيد ولديه مستقبل كبير وإمكانيات عالية وسنه صغير، كان لا يجب أن ينظر للموضوع ماديا قبل أن يقيمه فيما يخص تحقيق الإنجازات وما يستطيع تحقيقه".

وواصل "لم أتحدث مع رمضان بشكل مباشر، لكن من خلال المقربين منه، سمعت أنه ظُلم من قبل المسؤولين في الأهلي ولم يكونوا واضحين معه في النهاية، تلك أشياء لا تراها الناس ولا يمكننا رؤيتها أو نقيمها".

وأكمل "حينما أقول إنني اتخذت القرار الخاطئ في التوقيت الخاطئ، حينما ذهبت خلف عقد كبير وتركت الدوري الألماني، وقتها كنت في الـ30 أو 31 كان من الممكن أن أنتظر".

وتابع "رمضان سنه مختلف وتوقيته مختلف، لو استمر مع الأهلي لم يكن ليصبح الفارق شاسع ماديا، كان سيحصل على المال في الأهلي والإعلانات وغيرها، لكن قد يكون هناك سبب نفسي كذلك لم يتمكن من الاستمرار بسبب الضغوط، بالنسبة للمجتمع والناس يرون الصورة الكبيرة، أنه باع الأهلي من أجل المال".

وأردف "لو كنت مكان رمضان؟ هذا السؤال سيكون صعبا بالنسبة لي، لم أكن ابنا للنادي قط، لكن بعيدا عن أن أكون ابنا للنادي؟ كأي شخص؟".

واسترسل "أحب رمضان كثيرا، وأعزه على النطاق الشخصي وأعتبره كأخي الصغير، وأتمنى له كل خير".

وواصل "لكن لو كنت مكانه لفضلت الاستمرار مع الأهلي، الفروق كانت كبيرة كأرقام وحق شرعي أن يفكر، لا أقول إنني 100% سأستمر كان من الممكن أن أضعف ربما".

وأعلن بيراميدز في مؤتمر صحفي منذ عدة أيام ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد لمدة 5 أعوام.

وتابع نجم منتخب مصر السابق حديثه قائلا: "بيراميدز يستثمر كثيرا في الفترة الأخيرة، لا أرغب في أن أقول أتلفوا أسعار الصفقات في مصر لكن غيروها بشكل كبير، ذهبت الأرقام في مصر في سكة أخرى".

وأردف "إمكانيات بيراميدز وخامة اللاعبين لديه تمكنه من المنافسة، من ضمن الثلاثة الكبار، النادي أصبح في نطاق الدوري والخامات التي لديه مثل السعيد وعلي جبر وعمر جابر والشناوي ودونجا وكل اللاعبين هؤلاء من المفترض أن ينافسوا على الدوري بل والتتويج به".

وتابع "ليستر فاز بالدوري الإنجليزي، بيراميدز قادر لو بدأ الموسم بشكل صحيح لحصد الدوري".

واسترسل "الآن أين بيراميدز من المنافسة بعد كل هذا الصرف؟ في المركز الرابع، حينما أصرف ما يقرب من 400 مليون جنيه لازم أعرف ما سأحصل عليه في المقابل".

وواصل "كلوب حينما ذهب إلى ليفربول أخذها بالتدريج، حينما أتى إلى دورتموند، في أول عام سادس ثم ثاني عام خامس، ثم ثالث عام بطل الدوري، ثم رابع سنة بطل الدوري والكأس ثم خامس سنة نهائي دوري الأبطال".

وأتم "حينما ذهب إلى ليفربول بالتدريج، حتى في الصرف مع احترامي لإدارة بيراميدز لأنني احترمهم وأقدرهم على المستوى الشخصي، حينما أصرف تلك الأموال أفعل ذلك حتى أحصد الدوري".

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب صاحب المركز الثالث و10 نقاط عن الزمالك الثاني، و26 نقطة عن الأهلي المتصدر.