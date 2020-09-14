مواعيد مباريات الإثنين 14 سبتمبر 2020.. الأهلي يواجه الاتحاد وتشيلسي ضد برايتون

تقام يوم الإثنين، 3 مواجهات في الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز، إحداها قد تشهد تتويج الأهلي بطلا للموسم الجاري 2019-2020.

البداية من حرس الحدود وضيفه المصري البورسعيدي على قناة "أون سبورت 1" في الثالثة والنصف عصرا.

ويواجه نادي أسوان ضيفه طنطا على قناة "اون سبورت 2".

وفي الثامنة والنصف مساء يواجه الأهلي مضيفه الاتحاد السكندري على قناة "أون سبورت 1" مباراة قد تشهد تتويج المارد الأحمر بطلا للدوري للمرة الـ42 في تاريخه.

الدوري الإنجليزي

وضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز تقام مباراتين في نفس الموعد شيفيلد يونايتد يواجه ولفرهامبتون في التاسعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويواجه برايتون مضيفه تشيلسي في نفس الجولة في نفس الموعد على قناة "بي إن سبورتس 1".

دوري أبطال آسيا

يواجه أهلي جدة السعودي نظيره الشرطة العراقي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا في الخامسة عصرا على قناة "بي إن سبورتس 7".

وفي نفس الجولة يواجه الهلال نظيره باختاكور في الثامنة مساء على قناة "بي إن سبورتس 7".

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