اتحاد الكرة يعلن بقية جدول الدوري ودور الـ 16 وربع النهائي من كأس مصر

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 01:55

كتب : أحمد الخولي

شعار الدوري المصري 2019/2020

أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المصري مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري المصري، فيما عدا الجولة الأخيرة.

ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في الدوري، بالإضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ 16 من كأس مصر، ومباراتين من الدور ربع النهائي.

وكشف حسام الزناتي مدير المسابقات في اتحاد الكرة أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة و"في مقدمتها الرغبة في إقامة المباريات المؤثرة نتائجها في هبوط بعض الفرق في توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات".

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وأضاف الزناتي في تصريحاته وفقا لبيان اتحاد الكرة "الجولة الأخيرة ستقام قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل".

وفيما يلي مواعيد كأس مصر:

دور الـ 16

الأهلي ضد الترسانة - 30 سبتمبر - ستاد السلام - الثامنة مساءً.

الزمالك ضد سموحة - 5 أكتوبر - ستاد الإسماعيلية - الثامنة مساءً.

دور ربع النهائي

طلائع الجيش ضد بيراميدز - 14 أكتوبر - ستاد بتروسبورت - الثامنة مساءً.

الاتحاد ضد المقاولون العرب - 22 أكتوبر - ستاد السويس الجديد - الثامنة مساءً.

والباقي يحدد في وقت لاحق.

مؤجلات الدوري المصري

المصري ضد الإسماعيلي - من الأسبوع الـ 19 - التاسع من أكتوبر - برج العرب - الثالثة عصرا.

نادي مصر ضد الإنتاج الحربي - من الأسبوع الـ 18 - 12 أكتوبر - الكلية الحربية - الثالثة عصرا.

الاتحاد ضد المصري - من الأسبوع الـ 20 - 12 أكتوبر - برج العرب - الثالثة عصرا.

الدوري المصري

الجولة الـ 28 تبدأ يوم 18 سبتمبر وتنتهي يوم 21 سبتمبر.

الجولة الـ 29 تبدأ يوم 22 سبتمبر وتنتهي يوم 25 سبتمبر.

الجولة الـ 30 تبدأ يوم 27 سبتمبر وتنتهي يوم 29 سبتمبر.

الجولة الـ 31 تبدأ يوم 1 أكتوبر وتنتهي يوم 4 أكتوبر.

الجولة الـ 32 تبدأ يوم 5 أكتوبر وتنتهي يوم 10 أكتوبر.

الجولة الـ 33 تبدأ يوم 11 أكتوبر وتنتهي يوم 19 أكتوبر.

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