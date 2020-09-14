صالح جمعة يتحدث عن كواليس أزمته الأخيرة.. رسالة لـ الأهلي وفايلر ورد على "التوقيع لـ الزمالك"

تحدث صالح جمعة لاعب الأهلي لأول مرة عن كواليس أزمته الأخيرة، مشيرا إلى "المواقف الصعبة تُظهر معادن الأشخاص".

وقال صالح جمعة: "في البداية أريد أن أوجه الشكر لـ الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس "المواقف الصعبة هي التي تُظهر معادن الأشخاص، وأشكر الأهلي بشدة على وقوفه معي. أشكر محمود الخطيب ومحمد مرجان والفريق القانوني في النادي. الأهلي لم يتخل عني ولو للحظة في الأزمة الأخيرة".

بعدها تطرق صالح جمعة لسرد كواليس ما حدث، قائلا: "كنت في طريقي لمران الأهلي الصباحي بشكل طبيعي وقتها وقع الحادث الذي قد يقع فيه أي شخص في مصر. حادث تصادم طبيعي جدا ولكن عندما يكون قائد السيارة صالح جمعة أو أي شخص مشهور في مصر، وقتها تختلف الأمور ويأخذ الأمر أكبر من حجمه".

واستمر "الشوارع في منطقة الزمالك ضيقة للغاية وعندما تحدثت مع صاحب السيارة التي صدمتها وجدته يطلب مطالب مادية كبيرة جدا، وقتها أخبرته بأن نذهب لقسم الشرطة أفضل ونرى ما سيحدث".

واستكمل "وانتهت الأزمة ودفعت 200 ألف جنيه، وبعدها كان هناك قضية أخرى قديمة".

وشرح "القضية كانت منذ شهر مارس الماضي ووقتها الشخص الذي صدمته بسيارتي طلب مني 2 مليون جنيه كتعويض، ورفضت بكل تأكيد، وبعدها طلب مليون ونصف المليون والمزيد من الأرقام الغريبة جدا ولذلك كانت القضية مستمرة كل هذا الوقت، والآن انتهت أيضا".

ورد صالح جمعة على "لم تكن في وعيك وقت الحادث"، قائلا: "كل ذلك ليس صحيحا. صممت على إجراء كل التحاليل لأنني أعرف جيدا ماذا سيُقال عني".

وفسر "صممت على إجراء تحليل المخدرات وتحليل الكحول وكل شيء وجاءت بالكامل سلبية. كنت أعلم أن تلك الاتهامات ستطاردني ولذلك صممت على ذلك وجاءت سلبية".

من كان معك في السيارة؟ أجاب صالح جمعة: "زوجتي كانت معي، وهي زوجتي وليست طليقتي وأثبت كل ذلك في النيابة".

وأجاب صالح على سؤال آخر شغل بال الكثيرين وهو (لماذا كنت تقود سيارة عبد الله جمعة؟) قائلا: "نحن نعيش في منزل واحد، في بعض الأوقات أقود سيارته وفي أوقات أخرى أقود سيارتي. والأحداث الأخيرة بالكامل هي سبب عدم تجديد رخصتي حتى الآن".

وحرص صالح جمعة على توجيه الشكر لـ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على إرسال الأخير لأحد محاميه ليتواجد مع صالح، بعد حديث عبد الله جمعة مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة.

انتهى وقت سرد كواليس الحادث، وجاء وقت الحديث عن السويسري ريني فايلر مدرب الأهلي، ومستقبل صالح في القلعة الحمراء.

وقال صالح جمعة: "فايلر شخص محترم و"بروفيشنال" ويتحدث عن حقه. هو يريد من الجميع أن يكون جاهزا من الناحية البدنية والفنية وهذا حقه تماما ولا يشعرني بالضيق".

وتابع "أتدرب وأسعى للوصول لوزن مثالي ولا أشعر بالضيق من فايلر".

وعبر صالح جمعة عن غضبه بسبب تقارير إخبارية نُشرت مؤخرا تزعم تقدمه ببلاغ لفسخ عقده مع الأهلي، قائلا: "منذ ساعة قرأت هذا الخبر واتعجب للغاية من ذلك".

وشدد "كل ما يقال ليس صحيحا على الإطلاق. أرغب في الاستمرار في الأهلي وشعرت بقيمة النادي بسبب ما فعله معي في الأزمة الأخيرة. النادي كرمني للغاية".

ونفى صالح جمعة ما تردد عن توقيعه للزمالك، قائلا:"لم أوقع ولم أتفاوض من الأساس مع الزمالك لأنني أحترم الأهلي بكل تأكيد".

واستكمل "كل فترة أتحدث مع عبد الله جمعة والشيء الوحيد الذي أقوله له، أنت تريد مني الانضمام لـ الزمالك، وأنا أريد منك الانضمام لـ الأهلي، وإذا جئت للأهلي ورأيت ما يحدث في الأهلي، ستقرر بنفسك ما تريده".

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ماذا حدث

كانت قوات الأمن قد تحفظت في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي على صالح جمعة بعد تسببه في أضرار كبيرة لعدة سيارات في شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

وبعد قرار إخلاء سبيل صالح جمعة، تم التحفظ عليه من جديد لاتهامه بصدمه شابا في منطقة الجيزة خلال الأشهر الماضية.

الأهلي كلف فريقه القانونية في هذا الوقت للتواجد مع صالح جمعة في أزمته، والتي انتهت في النهاية يوم السبت بإخلاء سبيل اللاعب.