أنشيلوتي: القلق من افتقاد جيمس للسرعة؟ إذا كنت كذلك لتعاقدت مع بولت وليس رودريجيز

عندما قرر التعاقد مع جيمس رودريجيز لم يكن يفكر في الحصول على لاعب قوي وسريع، بل كان يُفكر في أمور أخرى تماما. هنا نتحدث عن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي.

إيفرتون انتصر على توتنام بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أنشيلوتي: "الأداء كان عظيما أمام توتنام. وجدنا بعض الصعوبات في البداية ولكننا كنا مرتاحين هلة أرض الملعب".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "بعد فترة كبيرة من المعاناة، الآن على الجماهير أن تشعر بالسعادة. في الماضي لم يكن من السهل الانتصار هنا، والآن فعلنا ذلك أخيرا".

انتصار إيفرتون على توتنام هو أول انتصار لهم على ملعب توتنام منذ 2008.

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن جيمس رودريجيز وتأثير الصفقات الجديدة، قائلا: "اللاعبون الذين يمكنهم لعب كرة قدم جيدة، لا يحتاجون لكثير من الوقت للانسجام. أعرف جيمس جيدا وأعرف ما يمكنه تقديمه لنا، نفس الأمر بالنسبة لـ آلان ودوكوري".

وأكمل حديثه قائلا: "جيمس ليس أسرع لاعب في العالم ولكنه يمتلك جودة كبيرة جدا ونحن علينا الاستفادة من ذلك. هو لا يلعب كجناح ولكن يمكنه التوغل للعمق واستقبال الكرات، وقتها يشكل خطورة كبيرة".

واستمر "لست قلقا من افتقاد جيمس للسرعة والقوة، إذا كنت كذلك لتعاقدت مع يوسين بولت (العداء الأسطوري) وليس جيمس رودريجيز".

وواصل إشادته بلاعبه الجديد قائلا: "رودريجيز يقدر على التحكم في الكرة والتمرير بشكل صحيح وإبقاء عناصر الفريق يشعرون بالراحة داخل الملعب".



























وكسر أنشيلوتي هيمنة توتنام على إيفرتون والتي استمرت 4305 يوما، فلم ينجح إيفرتون منذ عام 2008 في الانتصار على توتنام على ملعب الأخير.

آخر مرة نجح إيفرتون في الانتصار على توتنام على ملعب الأخير كانت في الـ 30 من نوفمبر من عام 2008 ووقتها جاءت بنفس النتيجة 1-0، بعدها فشلت كل محاولات إيفرتون في تحقيق الانتصار على ملعب توتنام.

وبشكل عام، حقق إيفرتون انتصاره الأول على توتنام منذ 2012.

وخسر مورينيو لأول مرة في مسيرته التدريبية، مباراته الافتتاحية في الموسم الجديد.

قبل السقوط أمام أنشيلوتي، انتصر مورينيو 11 مرة وتعادل 7 مرات ولم يخسر أبدا في مباراته الافتتاحية في الدوري خلال مسيرته التدريبية، ولكن أمام أنشيلوتي اختلف الأمر تماما.

صفقات إيفرتون الجديدة وعلى رأسهم جيمس رودريجيز ظهر تأثيرها الشديد على أداء إيفرتون، فخلق نجم ريال مدريد السابق 5 فرص محققة للتسجيل في ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي، كأكثر من أي لاعب آخر في إيفرتون منذ أغسطس من عام 2018 وتحديدا عندما خلق سيجوردسون 6 فرص أمام ساوثامبتون.

إيفرتون حصد الانتصار الأول في الجولة الأولى، بينما تأخرت أول 3 نقاط بالنسبة لتوتنام.