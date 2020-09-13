انتهت في الدوري – الزمالك (1)-(0) الإنتاج الحربي.. فوز هام للأبيض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف

ق. 93 طولية من إسلام جابر يحولها بامبو إلى عمر السعيد وعمر يسدد في الدفاع.

ق. 89 كريم بامبو يشارك بدلا من محمد أوناجم

ق. 82 عمر السعيد يشارك بدلا من مصطفى محمد.

ق. 80 أحمد عفيفي يشارك بدلا من محمد فييرا.

ق. 78 حسام أشرف يشارك بدلا من مصطفى فتحي

ق. 69 تصويبة من مصطفى محمد يتصدى لها عامر عامر إلى ركنية.

ق. 68 ثلاث تبديلات في الإنتاج الحربي بدخول علاء سلامة ومحمد رجب ومصطفى الجمل بدلا من أحمد دويدار وكريم لالا وباسم مرسي.

ق. 62 جوووول أووول للزمالك. ركنية ينفذها زيزو ويمررها الونش برأسية ويتابعها مصطفى محمد برأسية في المرمى مسجلا الأول.

ق. 60 باسم مرسي يهدر أخطر فرصة. عرضية من فييرا يقابلها باسم مرسي بلمسة ويتصدى لها جنش إلى ركنية.

ق. 50 رأسية من باسم مرسي في يد جنش.

ق. 48 زيزو يتلقى العلاج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 رأسية من بازوكا في يد جنش.

ق. 38 مصطفى فتحي يمر بمهارة رائعة ويتوغل ثم تصل الكرة إلى أوناجم الذي يسدد بجانب القائم بقليل.

ق. 37 مخالفة ينفذها شديد قناوي في يد جنش.

توقف المباراة لشرب المياه

ق. 27 رأسية من مصطفى محمد بجانب القائم بقليل.

ق. 24 تمريرة من إمام عاشور إلى مصطفى محمد الذي يستدير ويسدد لكن فوق المرمى بقليل.

ق. 20 إصابة عبد الرحمن أسامة لاعب الإنتاج ويتلقى العلاج.

ق. 13 وان تو بين إمام عاشور وأوناجم، والمغربي يرسل عرضية يبعدها الدفاع قبل مصطفى محمد.

ق. 9 خطأ من جنش في تشتيت الكرة وفييرا يهدر فوق المرمى.

ق. 8 طولية إلى أوناجم ويمررها إلى زيزو الذي يسدد بجانب القائم بقليل.

ق. 4 عرضية من الجهة اليمنى وأحمد عيد يبعدها بتغطية عكسية جيدة.

بداية المباراة