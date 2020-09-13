انتهت - توتنام (0) - (1) إيفرتون... أنشيلوتي ينتصر على مورينيو
الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 17:16
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مرتقبة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بين توتنام وإيفرتون.
اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة
انتهت
** ق54 جوووول أول لإيفرتون عن طريق كالفيرت ليوين من ضربة رأس متقنة بعد عرضية ولا أروع من لوكاس دين
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
** ق32 بيكفورد يتألق أمام تسديدة صاروخية من ديلي آلي
** ق16 فرصة مهدرة لا تصدق من ريتشارلسون الذي مر من حارس توتنام ولكنه سدد أعلى المرمى
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة