وزارة الرياضة: لجان تفتيش ومتابعة من المحاسبات والجهات الرقابية على الهيئات الرياضية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن الأيام المقبلة سوف تشهد تحرك لجان للتفتيش المالي والإداري على الهيئات الرياضية في مصر.

وأوضحت الوزارة أن تلك اللجان تم تشكيلها من المختصين بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض الجهات الرقابية، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري على الهيئات الرياضية في مصر.

وقال بيان صادر عن الوزارة: "تضم عضوية تلك اللجان المختصين أيضا من مديريات الشباب والرياضة والإدارات المركزية للرقابة المالية التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات والموزعة على كافة قطاعات الجمهورية والمختصين من فروع الأجهزة الرقابية الموزعة على كافة المحافظات".

وأردف "وتتولى تلك اللجان أعمال التفتيش والمتابعة على كافة أعمال الهيئات الرياضية والشبابية من النواحي المالية والإدارية في ضوء القوانين واللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل تلك الهيئات".

وأكمل البيان "ومن المتوقع أن يبدأ عمل تلك اللجان خلال الفترة المقبلة بإقليم القاهرة الكبرى ليمتد بعد ذلك إلى مختلف المحافظات ، على أن تقوم تلك اللجان برفع تقاريرها التفصيلية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات ومختلف الجهات الرقابية بالدولة لاتخاذ ما يلزم تجاهها وفقا للقوانين المنظمة لذلك".

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