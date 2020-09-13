في الدرجة الثالثة – الدوماني مدربا لـ دمياط

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 13:55

كتب : رضا السنباطي

الدوماني

تولى عبد اللطيف الدوماني لاعب الزمالك السابق، مهمة تدريب دمياط في الدرجة الثالثة.

وصرّح الدوماني لـ FilGoal.com: "اتفقت على العودة لتدريب دمياط بعد قرار استئناف الموسم".

"نبدأ التدريبات السبت المقبل، ونخوض 3 مباريات في الدوري، كما نستعد للموسم المقبل".

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وكان الدوماني قد صعد من قبل مع دمياط من القسم الثالث إلى الثاني، كما حقق الإنجاز نفسه مع بيلا في الموسم الماضي، ومع سمنود منذ 5 مواسم.

وأوضح الدوماني: "نسعى لتكرار الإنجاز مع دمياط هذا الموسم، والمنافسة الحالية مع بورتو السويس، وبورفؤاد، والنوبة".

وسبق للدوماني تدريبة أندية الزرقا، وسمنود، وبني عبيد، ودمياط، ودكرنس، وبيلا.

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عبد اللطيف الدوماني دمياط الدرجة الثالثة
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