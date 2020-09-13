في الدرجة الثالثة – الدوماني مدربا لـ دمياط

تولى عبد اللطيف الدوماني لاعب الزمالك السابق، مهمة تدريب دمياط في الدرجة الثالثة.

وصرّح الدوماني لـ FilGoal.com: "اتفقت على العودة لتدريب دمياط بعد قرار استئناف الموسم".

"نبدأ التدريبات السبت المقبل، ونخوض 3 مباريات في الدوري، كما نستعد للموسم المقبل".

وكان الدوماني قد صعد من قبل مع دمياط من القسم الثالث إلى الثاني، كما حقق الإنجاز نفسه مع بيلا في الموسم الماضي، ومع سمنود منذ 5 مواسم.

وأوضح الدوماني: "نسعى لتكرار الإنجاز مع دمياط هذا الموسم، والمنافسة الحالية مع بورتو السويس، وبورفؤاد، والنوبة".

وسبق للدوماني تدريبة أندية الزرقا، وسمنود، وبني عبيد، ودمياط، ودكرنس، وبيلا.

اقرأ أيضا:

5 أرقام قياسية يمكن لـ الأهلي كسرها وتخليد الموسم الحالي

مختار يبحث عن فوزه الأول أمام كارتيرون