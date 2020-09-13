هونيس: تياجو اتفق مع ليفربول ويونايتد.. والناديان يبتزان بايرن ميونيخ

انتقد أولي هونيس الرئيس الشرفي لـ بايرن ميونيخ، وضع لاعبه تياجو ألكانتارا الراغب في الرحيل هذا الصيف.

تياجو ألكانتارا النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

تياجو أخبر إدارة بايرن في وقتٍ سابق برغبته في البحث عن تحدٍ جديد، وأن الموسم الماضي كان الأخير له مع زعيم بافاريا.

وصرّح هونيس عبر محطة "سبورت 1" الألمانية: "الوضع صعب".

وتابع: "عرضنا على تياجو عقدا عظيما، لكنه غيّر رأيه في آخر لحظة".

وواصل: "من الواضح أن تياجو توصل لاتفاق مع ليفربول ومانشستر يونايتد، أو ربما مع كليهما".

وانتقد: "الناديان يخادعان الآن، ولم يتواصل أي منهما رسميا مع بايرن ميونيخ، هذا غير لائق".

وأوضح: "من وجهة نظري، هما يحاولان ابتزازنا بالانتظار حتى الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات حتى نرضى بعرض منخفض".

وأتم: "على بايرن ميونيخ أن يقرر إن كان يريد خوض هذه اللعبة، أم يتمسك بموقفه ويُبقي اللاعب".

تياجو (29 عاما) يلعب في بايرن ميونيخ منذ صيف 2013 بعد أن انتقل إليه قادما من برشلونة مقابل 25 مليون يورو.

وينتهي عقد تياجو مع بايرن في صيف 2021، ويحتاج النادي إلى بيعه هذا العام إن أراد الاستفادة منه ماديًا بدلا من رحيله مجانا.

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