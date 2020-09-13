التشكيل - حجازي احتياطي مع وست بروميتش ضد ليستر

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 14:02

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

أعلن وست بروميتش ألبيون تشكيله الأساسي لمباراة اليوم ضد ضيفه ليستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولن يبدأ أحمد حجازي مدافع مصر أساسيا في دفاع وست بروميتش.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

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حارس المرمى: جونستون

الدفاع: فورلونج - بارتلي - أجايي - أوشيه

وسط الملعب: ديانجانا - سويارز - بيريرا - ليفرمور - جيبس

الهجوم: روبنسون

وعاد وست بروميتش للدوري الممتاز بعد احتلاله وصافة دوري الدرجة الإنجليزي في الموسم المنصرم.

ويخوض حجازي موسمه الرابع مع الفريق.

وشارك حجازي (29 عاما) في 103 مباريات مع الفريق وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 1.

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وست بروميتش ألبيون الدوري الإنجليزي أحمد حجازي
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