التشكيل - حجازي احتياطي مع وست بروميتش ضد ليستر

أعلن وست بروميتش ألبيون تشكيله الأساسي لمباراة اليوم ضد ضيفه ليستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولن يبدأ أحمد حجازي مدافع مصر أساسيا في دفاع وست بروميتش.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى: جونستون

الدفاع: فورلونج - بارتلي - أجايي - أوشيه

وسط الملعب: ديانجانا - سويارز - بيريرا - ليفرمور - جيبس

الهجوم: روبنسون

📋 Our first XI of the season. Here's the side Slaven Bilić has picked for the clash with @LCFC.#WBALEI | #WBA pic.twitter.com/Nn5QqQheaG — West Bromwich Albion (@WBA) September 13, 2020

وعاد وست بروميتش للدوري الممتاز بعد احتلاله وصافة دوري الدرجة الإنجليزي في الموسم المنصرم.

ويخوض حجازي موسمه الرابع مع الفريق.

وشارك حجازي (29 عاما) في 103 مباريات مع الفريق وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 1.

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