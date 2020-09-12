الرياضية السعودية: كورونا يضرب صفوف الهلال قبل دوري أبطال آسيا

ظهرت 6 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا في صفوف نادي الهلال السعودي، مباشرةً قبل استئناف منافسات دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن فيروس كورونا ضرب صفوف الهلال، بواقع 5 لاعبين، بالإضافة إلى سعود كريري مدير الكرة.

وأفادت الصحيفة السعودية أن الخماسي المصاب هو: محمد البريك، سلمان الفرج، محمد الواكد، صالح الشهري، حمد العبدان.

إصابة 5 من بعثة الهلال بفيروس كورونا وهم: محمد البريك سلمان الفرج محمد الواكد صالح الشهري حمد العبدان سعود كريري • نتائج المسحة الأولى إيجابية، وسيجرون مسحة ثانية للتأكد تنفيذا لبروتوكول الاتحاد الآسيوي (من: @H_swilhy، @a_alhanyan) — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) September 12, 2020

ويدافع الهلال عن لقبه في دوري أبطال آسيا الذي توج به في الموسم الماضي.

وقرر الاتحاد الآسيوي استكمال منافسات دور المجموعات عن القسم الغربي في دولة قطر.

ويقع الهلال في المجموعة الثانية رفقة باختاكور الأوزبكي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وشهر خودرو الإيراني.

ويمتلك الهلال 6 نقاط من فوزين، ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف باختاكور.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره باختاكور يوم الإثنين المقبل في ملعب الجنوب بمدينة الوكرة، قبل أن يواجهه مجددا على نفس الملعب يوم الخميس.

وكان الهلال قد حسم لقب الدوري السعودي قبل أسابيع قليلة.