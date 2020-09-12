زانيولو: تلقيت نصيبي من سوء الحظ.. والإصابة تجربة ستشكلني

بدأ نيكولو زانيولا صانع ألعاب روما ومنتخب إيطاليا العد التنازلي لبدء عودته للملاعب مرة أخرى عقب إصابته بالرباط الصليبي خلال 8 أشهر.

نيكولو زانيولو النادي : روما روما

الإيطالي الشاب تعرض للإصابة بالرباط الصليبي خلال مواجهة منتخب بلاده مع هولندا في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وقال زانيولو لصحيفة "لا كورييري ديللو سبورت" الإيطالية عن الإصابة: "في البداية، لم يكن لدي وقت للتفكير، لكن لاحقا قلت لنفسي: لااااا مرة أخرى".

وتابع "أعرف بالفعل كل شيء سيكون الأمر صعبا، لكني أحب أن أعتقد أنها ستكون تجربة ستشكلني. أنا أقوم بالعد التنازلي بالفعل".

وأضاف "لم أفكر قط في الاعتزال، ولا حتى عندما أدركت تكرار الأمر. أنا أجبر نفسي، حتى لو لم أتمكن دائما من كبح مزاجي".

وأتم "لقد تلقيت بالفعل نصيبي من سوء الحظ".

الإيطالي البالغ 21 عاما كان قد أصيب مطلع العام الجاري في مواجهة يوفنتوس بالرباط الصليبي وتعافى من الإصابة وعاد قبل نهاية الموسم.

صانع الألعاب الدولي الإيطالي شارك خلال الموسم الماضي في 33 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 آخرين.