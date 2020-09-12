لاكازيت: سعيد في أرسنال بخلاف ما يقول آخرون

نفى أليكساندر لاكازيت لاعب أرسنال رغبته في الرحيل عن النادي بعدما قالت تقارير إنه يريد إنهاء مشواره مع المدفعجية.

أليكساندر لاكازيت النادي : أرسنال أرسنال

وقال الفرنسي بعد ظهوره الطيب أمام فولام وتسجيله لهدف في فوز فريقه بثلاثية يوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز:"أنا سعيد حقا في أرسنال. فقط الإعلام وأشخاص يقولون غير ذلك. أريد اللعب والفوز بألقاب".

واستمر المهاجم البالغ عمره 29 عاما "كانت أفضل بداية للموسم. أردنا الفوز والحفاظ على نظافة شباكنا واحترام ما يريده المدرب. الكل سعيد".

وأتم "يريدنا أن نكون ممتازين. عملنا على مدار الأسبوع استعدادا للمباراة. لدينا طموح كبير. أريد مساعدة الفريق ليكون في القمة، أعرف أن هذه مهمتي".

video:1 ⚽️ هدف: فولهام 0 آرسنال 1#لاكازيت يفتتح التسجيل لأرسنال معلنا أول أهداف "المدفعجية" في الدوري الإنكليزي الممتاز ضمن منافسات موسم 2020-2021



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وسجل لاكازيت أول أهداف الموسم ليتقدم أرسنال على مضيفه وجاره اللندني فولام في الدقيقة التاسعة.

وعزز جابرييل ماجاليس تقدم المدفعجية في الدقيقة 49 وأكمل القائد بيير-ايمريك أوباميانج الثلاثية في الدقيقة 57.

وحصد أرسنال، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية، أول 3 نقاط في الموسم ويواجه ضيفه وست هام يونايتد في 20 سبتمبر.

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