البحث عن ناد جديد؟ كافاني يرقص الباليه

يواصل الأوروجوياني إدينسون كافاني الحفاظ على لياقته بطريقته الخاصة.

إدينسون كافاني النادي :

ويمضي كافاني وقته في بلاده وهو يمارس الباليه للترويج لرقص الأولاد وكسر الصور النمطية المحيطة بالفن وافتقاره للوضع الرجولي.

وظهر الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان مرتديا زي يتناسب مع الباليه.

وقال كافاني: "لا أشارك الرأي القائل بأن على كل صبي أن يلعب كرة القدم فقط".

وتابع "أعتقد أن الفتيات والفتيان يجب أن يكونوا أحرارا في البحث عن سعادتهم فيما هم أكثر شغفا به، لأن هذه هي أفضل طريقة لتكون مُدربا جيدا".

وأضاف "كانت التجربة رائعة، شرح لي الراقصون كيفية القيام بالخطوات وعندما رأيتهم، شعرت بإحساس حقيقي بالإعجاب".

وأتم "الرقص شيء رائع، شريكة حياتي عاشقة للرقص وشاهدنا عروضا للباليه حيث قضينا وقتا رائعا واستمتعنا حقا".

كافاني لا يزال في مهمة البحث عن ناد جديد بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان بنفيكا البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي من أبرز الأندية المهتمة بضم الأوروجوياني الهداف في وقت سابق.