خبر في الجول - فريق قانوني من الأهلي لمتابعة قضية صالح جمعة

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 13:31

كتب : حسام نور الدين

صالح جمعة - الأهلي - المصري

علم FilGoal.com أن الأهلي كلف فريقا قانونيا لمتابعة أزمة لاعبه صالح جمعة الذي خرج بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه من قضية اتُهم فيها بإحداث تلفيات لسيارات في منطقة الزمالك وفقا لما ذكرته صحيفة المصري اليوم يوم الجمعة.

صالح جمعة

النادي : الأهلي

الأهلي

ويرأس محمد فتحي، المشرف العام على الشؤون القانونية، الفريق القانوني الذي يتابع تطور القضية.

ولم يُفرج عن اللاعب البالغ عمره 27 عاما بعد تبين وجود قضية أخرى ضده.

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وخضع صالح لكشف مخدرات خلال وجوده في النيابة وجاءت النتيجة سلبية قبل أن يدفع الكفالة وفقا لما ذكره محاميه أشرف عبد العزيز.

وشارك صالح جمعة، اللاعب الأسبق لإنبي، في 6 دقائق فقط مع الأهلي في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

ويحتاج الأهلي لثلاث نقاط ليتوج بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه.

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