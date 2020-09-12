خبر في الجول - فريق قانوني من الأهلي لمتابعة قضية صالح جمعة

علم FilGoal.com أن الأهلي كلف فريقا قانونيا لمتابعة أزمة لاعبه صالح جمعة الذي خرج بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه من قضية اتُهم فيها بإحداث تلفيات لسيارات في منطقة الزمالك وفقا لما ذكرته صحيفة المصري اليوم يوم الجمعة.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

ويرأس محمد فتحي، المشرف العام على الشؤون القانونية، الفريق القانوني الذي يتابع تطور القضية.

ولم يُفرج عن اللاعب البالغ عمره 27 عاما بعد تبين وجود قضية أخرى ضده.

وخضع صالح لكشف مخدرات خلال وجوده في النيابة وجاءت النتيجة سلبية قبل أن يدفع الكفالة وفقا لما ذكره محاميه أشرف عبد العزيز.

وشارك صالح جمعة، اللاعب الأسبق لإنبي، في 6 دقائق فقط مع الأهلي في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

ويحتاج الأهلي لثلاث نقاط ليتوج بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه.

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