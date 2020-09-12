رسميا - الصفقة الرابعة.. ميلان يضم تاتاروشانو

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 12:48

كتب : FilGoal

شيبريان تاتاروشانو

أعلن ميلان الإيطالي ضم الحارس الروماني تشيبريان تاتاروشانو من أوليمبيك ليون الفرنسي.

الروماني وقع على عقود انتقاله حتى صيف 2023.

وخضع الحارس البالغ 34 عاما للفحص الطبي أمس ووفقا للتقارير فأن الصفقة ستكلف خزائن ميلان 500 ألف يورو.

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وسيصبح تاناروشانو الحارس الثاني للفريق بعد رحيل بيبي رينا للاتسيو وانتهاء إعارة البوسني أسمير بيجوفيتش.

حارس المرمى الروماني المخضرم لعب سابقا في الدوري الإيطالي بصفوف فيورنتينا بين 2014 و2017، قبل أن ينتقل لـ فرنسا من بوابة نانت، ثم ليون في صيف 2019.

ولم يخض تاتاروشانو سوى 6 مباريات فقط مع أوليمبيك ليون الذي وصل لنهائي كأس الرابطة الفرنسية، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصار الروماني المخضرم رابع لاعب في سوق انتقالات ميلان الصيفية بعد إبراهيموفيتش وبراهيم دياز وساندرو تونالي.

وكان ميلان قد ضم الثنائي سيمون كايير وأليكسيس سايليميكرس بشكل نهائي قبل انقضاء الموسم المنصرم.

تشيبريان تاتاروشانو ميلان إبراهيموفيتش ، باريس سان جيرمان ، ميلان ، ليوناردو
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