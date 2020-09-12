سلة - عبد المطلب لـ في الجول: الاتحاد يشارك في كأس إفريقيا تحت رعاية NBA

كشف محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة مشاركة الاتحاد السكندري بطل الدوري في بطولة إفريقيا العام المقبل.

وكان الاتحاد السكندري قد تفوق على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 والتي تقام بنظام Best Of 5.

وقال عبد المطلب لـ FilGoal.com: "الاتحاد صعد لبطولة إفريقيا تحت رعاية NBA ولكن تلك النسخة ستقام في أبريل المقبل".

وأضاف "الزمالك من يشارك في نسخة ديسمبر المؤجلة من مارس، كان من المفترض أن تقام ذهابا وإيابا ولكن للظروف الأخيرة تم الاتفاق على إقامتها في رواندا في ديسمبر من مجموعتين تضم كل مجموعة 6 أندية".

وواصل "سأحضر اجتماعا مع الاتحاد الدولي يوم 15 سبتمبر لمعرفة كافة التفاصيل بشأن البطولة الإفريقية والبطولات المقبلة".

وعن موقف الموسم الجديد تابع "ينطلق الموسم المقبل في أكتوبر بنفس نظام الموسم الحالي".

وأضاف "ننتظر الانتهاء من دوري السيدات بحد أقصى الجمعة المقبلة لنشر تفاصيل الموسم الجديد وموعد القيد وانطلاق المباريات".

وكشف عبد المطلب "بدأنا التعاقد مع شركة عالمية لتصميم درع جديد للدوري يتماشى مع تطور البطولة".