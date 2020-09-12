راك 1: فيدال يسافر لإيطاليا لإتمام تعاقده مع إنتر

يقترب التشيلي أرتورو فيدال بشدة من إنتر.

إذاعة "راك1" الإسبانية قالت إن فيدال حالما يفسخ تعاقده مع برشلونة، سيسافر لمدينة ميلانو من أجل بدء المغامرة مع إنتر.

تقرير الإذاعة الكتالونية أضاف أن التشيلي قد يصل إلى إيطاليا اليوم السبت.

وسيتخلى اللاعب البالغ 33 عاما عن راتبه لينضم إلي إنتر في صفقة انتقال حر أو بمقابل مادي قليل كما حدث مع الكرواتي إيفان راكيتيتش.

الكرواتي كان قد عاد إلى إشبيلية مقابل مليون ونصف يورو.

وكان فيدال قد غاب عن قائمة برشلونة لخوض مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة رونالد كومان.

وسبق لـ فيدال قضاء 4 سنوات ناجحة في الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس، وبالتالي يستعد للعمل مجددا مع مدربه السابق أنطونيو كونتي، لكن هذه المرة في صفوف الغريم إنتر.

فيدال (33 عاما) انضم إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 18 مليون يورو.

وخاض فيدال مع برشلونة 96 مباراة على مدار موسمين، سجل خلالها 11 هدفا، وصنع 10 أهداف.