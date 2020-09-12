فانتازي الدوري الإنجليزي.. لعبة خاصة بدأت في الستينيات دخلت إنجلترا بعد 27 عاما

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الدوري الأمتع في العالم، هكذا يصفه محبيه وهكذا يوصف إعلاميا، الدوري الإنجليزي الممتاز يعود إلينا بموسم جديد.

لا يعد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز فقط هم عامل الجذب، بل أيضا هناك عامل جذب آخر للجماهير سواء في العالم أو الوطن العربي.

لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي"، تاريخ كبير من الانتصارات والانكسارات، الفرحة بالعديد من النقاط والحسرة على ضعف الاختيارات، العديد من القرارات التي اتخذتها وأشدت بنفسك وأخرى تسحرت على عدم اتخاذها أو لومت نفسك.

تلك اللعبة التي أصبحت تشغل بال الجماهير مع كل انطلاقة للموسم الجديد، كيف نشأت؟ هل تعلم أن تلك اللعبة بدأت في ستينيات القرن الماضي؟

لنبدأ معا رحلتنا سويا عبر هذا التقرير، حول تاريخ لعبة فانتازي كرة القدم، كيف بدأت وتطورت وأصبحت ما هي عليه.

التاريخ لم يسجل موعدا محددا لأول مرة لُعبت خلالها ما يعرف بين الجماهير بـ الـ"فانتازي"، لكن خلال 1963 وفي إحدى الليالي المُرهقة في العمل مع القليل من الكحول، ولدت أول لعبة "فانتازي" في فندق في مدينة نيويورك.

ويل وينكينباخ، الذي يملك جزء من فريق أوكلان رايدرز لكرة القدم الأمريكية، تواجد مع بيل تونيل مدير العلاقات العامة وسكوتي ستيرلينج مراسل صحفي، قرروا إنشاء دوري فانتازي.

وقتها كان ذلك الدوري اسمه GOPPPL أو دوري أوكلاند الكبرى لتوقعات بيجسكين، هكذا بدأت لعبة فانتازي لأول مرة.

لكن تلك اللعبة لم تكن للعامة، بل كانت خاصة لكل الأعضاء المنتسبين للفريق، في 1969 قرر أندي موساليماس بطل الحرب العالمية الثانية أن ينشر اللعبة للعامة ويجعلها متوفرة لكل زوار مطعم وحانة يملكهما.

أندي أصبح أول رجل ينشر لعبة "فانتازي" للعامة لكن هذا القرار كلفه الكثير، إذ تم طرده من دوري GOPPPL لأنه نشر اللعبة للعامة بعد أن كانت خاصة.

ما لا تعرفه أن أول لعبة فانتازي كانت بها معظم القوانين الحالية والشكل الحالي للعبة، مباريات مواجهة مباشرة وعدد من البدلاء ودوريات بين اللاعبين وتواريخ نهاية للتعديلات يوم الجمعة ظهرا.

ما فعله موسياليماس جذب العديد من الناس، وانتشرت اللعبة بين العامة، وبحلول عام 1974 أصبح هناك أكثر من 200 لاعبا يلعبون اللعبة، وفي الثمانينيات أصبحت هناك نسخ كاملة للإناث.

خلال الثمانينيات ازدهرت سمعة اللعبة كثيرا، لم يكن هناك مواقع تواصل اجتماعي لكن الكل كان يتحدث عنها، خاصة لكونها مسلية للغاية وتسببت في متابعة دقيقة للمباريات.

في نهاية الثمانينيات تم نشر مجلة تحتوي على مجموعة قوانين لعبة "فانتازي" وانتشرت كالنار في الهشيم، في ذلك الوقت، وصلت اللعبة إلى مليون لاعب.

أصبحت اللعبة أسهل في ممارستها عن الماضي، هناك فرصة لتتبع الدوريات ثم أصبحت هناك مبيعات خاصة باللعبة نفسها، ثم بدأت اللعبة تتحول مع الوقت في التسعينيات إلى نسخة رقمية شيئا فشيء..

مرحبا باللعبة في أوروبا

شهرة اللعبة الواسعة في الولايات المتحدة الأمريكية، جعلتها تصل إلى أوروبا، ريكاردو ألبيني صاحب أول مجلة إيطالية كانت مخصصة لألعاب الفيديو، طور لعبة فانتازي للدوري الإيطالي في 1990.

"تحقيق فهم واضح للاقتراح والخبرة والتواصل والفطنة للمساعدة في بناء وتحقيق مفهوم اللعبة" – أندي واينستياين مؤسسة لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

في عام 1991، كان أندي واينستاين منبهرا للغاية بشعبية اللعبة في أمريكا، وقرر بداية مشروع جديد.. شركة دوري فانتازي محدودة.

يقول أندي وينستاين لموقع فاينانشيال تايمز ضاحكا: "التغييرات في الفرق كانت تتغير كل جمعة ظهرا".

وواصل "كل المراسلين كانوا يمدوننا بكل التفاصيل الخاصة بالأداء والمراكز، كنا نتمم كل شيء مساء الأحد، ساعتي البيولوجية مضبوطة وفقا لمتى ستحتاج الطابعة إلى أوراق، كل ساعتين كنت أنهض وأضع المزيد من الأوراق قبل التوجه ذهابا وإيابا إلى مكتب البريد".

وتابع "صديق لي كان محقا حينما أخبرني حول الفكرة، فكرت في الأمر وبدأت أبحث عن إحصائيات اللعبة وأجهز الرسومات البيانية، وبرمجة الكومبيوتر بناء على بياناتي أنا".

أول دوري في أول عام في إنجلترا شهد مشاركة 70 دوري، لكن الانفجار الكبير كان حينما قررت الصحف والإعلام الاهتمام بالأمر.

خلال عام 1994 كانت لعبة فانتازي كرة القدم قد بدأت في اكتساب شهرتها في إنجلترا، بسبب برنامج بنفس الاسم، قدمه الكوميديان دافيد باديل وفرانك سكينر، وقتها تغير الحال وصارت للعبة شعبية لا يمكن إنكارها.

الأرباح في العام الأول كانت من 10-15 ألف جنيه إسترليني، لكن ذلك البرنامج تسبب في مضاعفة الأرباح أكثر من ضعفين.

قال وينستاين: "تحولنا من 700 فريق إلى 3000 فريق".

قررت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن تطلق نسختها الخاصة مع نسخة وانيستاين قبل انطلاق موسم 1993-1994، مع وجود اهتمام كبير باللعبة، مثلا وجود اشتراك خاص عبر الهاتف أو بواسطة مكاتب البريد في عصور ما قبل الانترنت، مع وجود مهلة أخيرة للتغييرات والتعديلات في عصر الجمعة.

في موسم 1994-1995 فاز طفل في الـ12 من عمره يدعى جوناثان رودجرز بدوري صحيفة "تيليجراف" كان من بلاكبيرن، تغلب وقتها على 341 ألف و866 شخصا، والجائزة كانت إجازة لأسبوعين في أي مكان في العالم لمشاهدة مباراة من اختياره.

مرحبا بخدمات الإنترنت

لنعد مجددا في رحلتنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حينما قدمت شبكة CBS أول نسخة عبر الإنترنت في 1997، ثم موقع "ياهو" الشهير ونسخته المجانية في 1999.

في هذه الفترة في بريطانيا كانت لعبة "فانتازي" شهيرة للغاية في هذا الوقت مثلها مثل حفل "جوائز بريطانيا" 1997 وغناء سبايس جيرلز بعلم بريطانيا، وفترة توني بلير رئيس الوزراء وغيرها من الأمور الشهيرة الخاصة بتلك الحقبة.

تم تقديم موقع فانتازي ليج.كوم، لعبة عبر الإنترنت في 2000-01، وتم إطلاق العديد من المواقع الأخرى التي تعرض اللعبة، لكن أول مجتمع عبر الإنترنت للعبة كانت منتدى شهير في بريطانيا "الرياضات الخيالية والتفاعلية عبر الإنترنت" أو FISO.

فيما عرض موقع "بريمير وين" مبلغ مليون جنيه إسترليني نقدا للفائز بالجائزة في 2001، ولكن تم إغلاقه بسبب عدم وجود أموال كافية.

كيف كانت اللعبة وقتها وكيف أصبحت؟

سؤال مهم يجول بخاطرنا خاصة لأنها منذ 20 عاما من الآن. كانت بسيطة للغاية، اللاعبون يكونون دوريات وعادة تتكون الدوريات من 5-10 أشخاص ويختارون فريقا خياليا. أداء الفريق يعتمد على مستوى اللاعبين الحقيقين كل أسبوع، النقاط من الأهداف وصناعة الأهداف والمحاولات وغيرها.

على مدار الأعوام كانت تتغير قواعد اللعبة بعض الشيء وتتطور لكي تواكب متطلبات العصر وأيضا لاحتواء النجوم التي زينت سماء الدوري الإنجليزي الممتاز.

أول نسخة رسمية للعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز قُدمت في موسم 2002-2003، الموقع كان بسيطا للغاية، أولا قسم يطلب منك اللعبة مجانا واختيار فريقك، وقسم "المحلل" الذي يساعدك في اختياراتك بعد الجولة التحضيرية ومتابعة اللاعبين واختيار أفضل المستويات. "كانت تستخدم صورة تييري هنري لاعب أرسنال وقتها".

وهذه كانت طريقة احتساب النقاط وقتها:

الإحصائيات وترشيحات المحللين:

وتلك قائمة ببعض الأسعار وطريقة التبديلات:

بعد ذلك يتم إعلامك بمواعيد نهاية التعديلات لكل جولة من الأولى للثانية ثم بعد ذلك بقية الجولات، والتوقيت كانت لبريطانيا مع التنويه على مراعاة فارق التوقيت خارجها.

بالطبع يأتي ذلك مصحوبا بمواعيد المباريات والجولات والنتائج.

لن نتحدث طويلا، شاهد هذا الفيديو الرائع الذي يُظهر تطور الموقع الرسمي للعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2002 وحتى عام 2015 وقت صدور الفيديو.

قال واينستين: "كانت أعواما رائعا، كنا نحقق ربحا على الأقل في الفترة من 1998 وحتى 2012".

وواصل "لا أرى أي شركة في الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا قامت بالعمل بطريقة رائعة، في النهاية ملاك الإعلام يمتلكون اللعبة ولا يربحون الكثير منها حاليا عكس الماضي".

وأكمل "كنت فيما يمكن وصفه برحلة شخصية، كنت متفائلا بها، أنظر إلى الماضي حينما بدأت اللعبة، كان الأمر منوطا بالشغف والمتعة من فعل كل شيء".

وأردف "كنت متحفزا لفعل شيء جديد نوعا ما، أي كان ما قمنا به مقارنة مع الآخرين في المجال، حاولنا أن نفعل الأمر بطريقة جديدة وجذابة، وكنا ناجحين للغاية".

وأتم "إنها لعبة نرد، وخرجت منها ببعض الانتصارات والخسائر، لكنني في النهاية احتفظت بقميصي".

الإنترنت ساعد اللعبة على اكتساب مزيد من اللاعبين في كل موسم، كما أنها وصلت العالم البعيد عن الإنترنت بالآخر الذي يستعمله بطريقة جذابة للغاية، أمر جعلها ممتعة وفي نفس الوقت مفيدة لمتابعة المواجهات واللاعبين والإحصائيات والأخبار الخاصة بالمسابقة.

المصادر:

AllaboutFPl

FT

fpldiscovery

Sports Casting