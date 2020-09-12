سكاي إيطاليا: رغم تصريحات جاتوزو.. ميليك أخبر نابولي باستمراره حتى نهاية عقده

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 00:34

كتب : FilGoal

أريك ميليك

أبلغ أركاديوش ميليك مهاجم نابولي إدارة فريقه برغبته في الاستمرار مع النادي حتى نهاية عقده في يونيو المقبل، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

وقال التقرير إن ميليك (26 عاما) قد أخبر إدارة النادي أنه لا يعتبر نفسه متاحا في سوق الانتقالات، خاصة وأنه لا يفكر في أي وجهة محتملة لتصبح إضافة له عن وضعه الحالي عن نابولي.

لم يشارك أو يتواجد المهاجم البولندي خلال مباراة نابولي الودية ضد بيسكارا والتي فاز بها الأزرق بنتيجة 4-0 استعدادا للموسم الجديد.

أخبار متعلقة
رئيس نابولي: نحاول التعاقد مع مدافع أرسنال رئيس النادي: لاعب وسط نابولي ينضم إلى إيفرتون ذا أثليتك: إيفرتون على أعتاب ضم لاعب وسط نابولي

وصرح جينارو جاتوزو عقب اللقاء: "كنا واضحين للغاية مع ميليك العام الماضي، وأخبرناه أنه يتوجب عليه تجديد عقده، لكنه رفض".

وأضاف عبر سكاي إيطاليا: "لو لم يجد ميليك ناديا جديدا، فلن يكون وضعا سهلا عليه، لأننا تعاقدنا بالفعل مع مهاجمين اثنين آخرين، وليس هناك مكان له".

وينتهي عقد البولندي ميليك مع نابولي في صيف 2021، ويريد النادي بيعه هذا العام للاستفادة منه ماديا بدلا من رحيله مجانا، مع وجود اهتمام من روما وتوتنام هوتسبير.

وانضم ميليك إلى نابولي قادما من أياكس في صيف 2016 بمبلغ 32 مليون يورو.

وشارك الدولي البولندي خلال الموسم الماضي في 35 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 14 هدفا.

في إيطاليا الدوري الإيطالي سوق الانتقالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
المقاصة: متمسكون بـ إيهاب جلال.. ومحمد إبراهيم قيمته لا تقل عن 3 ملايين دولار 17 دقيقة | الدوري المصري
سكاي إيطاليا: رغم تصريحات جاتوزو.. ميليك أخبر نابولي باستمراره حتى نهاية عقده 50 دقيقة | أوروبا
إخلاء سبيل صالح جمعة ساعة | الدوري المصري
سكاي إيطاليا: تورينو رفض عرض توتنام لضم بيلوتي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: جوميز رفض عرض النصر.. مستمر في أتالانتا ساعة | أوروبا
أرقام تحققت من فوز الأهلي على الإسماعيلي.. الانتصار الأكبر ومكافأة فايلر ساعة | تقرير في الجول
حمص لـ في الجول: الهدف المبكر وركلة الجزاء الضائعة سبب الهزيمة أمام الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: شكرا لمؤمن زكريا .. ومستعدون لمباريات إفريقيا سواء في سبتمبر أو أكتوبر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي 4 ناشئ الأهلي لـ في الجول: انضممت لـ النجم الساحلي وبعد موسم سألعب في أوروبا
قد ينال إعجابك