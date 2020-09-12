سكاي إيطاليا: رغم تصريحات جاتوزو.. ميليك أخبر نابولي باستمراره حتى نهاية عقده

أبلغ أركاديوش ميليك مهاجم نابولي إدارة فريقه برغبته في الاستمرار مع النادي حتى نهاية عقده في يونيو المقبل، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

وقال التقرير إن ميليك (26 عاما) قد أخبر إدارة النادي أنه لا يعتبر نفسه متاحا في سوق الانتقالات، خاصة وأنه لا يفكر في أي وجهة محتملة لتصبح إضافة له عن وضعه الحالي عن نابولي.

لم يشارك أو يتواجد المهاجم البولندي خلال مباراة نابولي الودية ضد بيسكارا والتي فاز بها الأزرق بنتيجة 4-0 استعدادا للموسم الجديد.

وصرح جينارو جاتوزو عقب اللقاء: "كنا واضحين للغاية مع ميليك العام الماضي، وأخبرناه أنه يتوجب عليه تجديد عقده، لكنه رفض".

وأضاف عبر سكاي إيطاليا: "لو لم يجد ميليك ناديا جديدا، فلن يكون وضعا سهلا عليه، لأننا تعاقدنا بالفعل مع مهاجمين اثنين آخرين، وليس هناك مكان له".

وينتهي عقد البولندي ميليك مع نابولي في صيف 2021، ويريد النادي بيعه هذا العام للاستفادة منه ماديا بدلا من رحيله مجانا، مع وجود اهتمام من روما وتوتنام هوتسبير.

وانضم ميليك إلى نابولي قادما من أياكس في صيف 2016 بمبلغ 32 مليون يورو.

وشارك الدولي البولندي خلال الموسم الماضي في 35 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 14 هدفا.