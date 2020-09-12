إخلاء سبيل صالح جمعة

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 00:22

كتب : بسام أبوبكر أحمد الخولي

صالح جمعة - الأهلي

قررت النيابة إخلاء سبيل صالح جمعة لاعب الأهلي مع دفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه، حسبما كشف أشرف عبد العزيز محامي اللاعب لـ FilGoal.com.

صالح الذي خضع لتحاليل للكشف عن المخدرات خلال فترته تواجده في النيابة وجاءت النتائج سلبية، يستعد الآن للعودة إلى منزلة وذلك بعد دفع الكفالة.

وكشف أشرف عبد العزيز محامي صالح جمعة في تصريح مقتضب مع FilGoal.com قرار النيابة بإخلاء سبيل اللاعب مع دفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

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وحضر محمد فتحي المستشار القانوني في الأهلي التحقيقات مع صالح جمعة، رفقة أشرف عبد العزيز.

وكانت قوات الأمن قد تحفظت في الساعات الأولى من يوم الجمعة على صالح جمعة بعد تسببه في أضرار كبيرة لعدة سيارات في شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك.

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد وقع حادث تصادم بين سيارة صالح جمعة، وسيارتين بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وتبين من المعاينة تهشم السيارتين دون إصابات. (طالع مصدر الخبر)

وتبين من سؤال الشهود –حسب المصري اليوم- أن اللاعب كان يمر بسيارته بشارع محمد مظهر بالزمالك فوقع التصادم وجارٍ تفريغ الكاميرات لمعرفة المتسبب في الحادث.

صالح جمعة الأهلي
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